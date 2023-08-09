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Гладков сообщил о пострадавшем при падении «неустановленного объекта»

Ведомости

В Белгородской области в результате падения «неустановленного объекта» пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Гладков не уточнил, что именно упало, но в результате происшествия загорелся сенник на территории частного домовладения, а мужчина получил осколочные ранения стопы. ЧП произошло в селе Колотиловка Краснояружского района в 7:30 утра.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался. На месте происшествия работают оперативные службы, уточнил Гладков.

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В ежедневной сводке за 8 августа Гладков рассказал, что по окраине села Колотиловка выпущено семь артиллерийских снарядов, последствий обнаружено не было. Также два снаряда были выпущены по окраине посёлка Прилесье в Краснояружском районе. Помимо этого за прошедшие сутки ВСУ обстреляли несколько сел в Белгородском районе и Шебекинском городском округе, пострадавших нет.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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