Гладков сообщил о пострадавшем при падении «неустановленного объекта»
В Белгородской области в результате падения «неустановленного объекта» пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Гладков не уточнил, что именно упало, но в результате происшествия загорелся сенник на территории частного домовладения, а мужчина получил осколочные ранения стопы. ЧП произошло в селе Колотиловка Краснояружского района в 7:30 утра.
Пострадавшему была оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался. На месте происшествия работают оперативные службы, уточнил Гладков.
В ежедневной сводке за 8 августа Гладков рассказал, что по окраине села Колотиловка выпущено семь артиллерийских снарядов, последствий обнаружено не было. Также два снаряда были выпущены по окраине посёлка Прилесье в Краснояружском районе. Помимо этого за прошедшие сутки ВСУ обстреляли несколько сел в Белгородском районе и Шебекинском городском округе, пострадавших нет.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.