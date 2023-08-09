Мурашко: ожидаемая продолжительность жизни у женщин выше примерно на 6 лет
Ожидаемая продолжительность жизни в России у женщин примерно на шесть лет выше, чем у мужчин. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на форуме «Территория смыслов».
«В целом ожидаемая продолжительность жизни у женщин сегодня выше, отличается примерно на <...> до 6 лет, по-моему, и конечно же у женщин здоровьесберегающее поведение более выражено», – заявил он (цитата по «Интерфаксу»).
Мурашко уточнил, что в 18 лет показатели смертности мужчин и женщин «практически одинаковые». Разрыв значительно увеличивается к 30 годам. По его словам, в возрасте от 30 до 40-45 лет показатели могут отличаться в два раза.
В конце июня министр сообщил, что ожидаемая продолжительность жизни в России составляет 73,4 года. Показатель превысил допандемийный уровень.
В апреле вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минздрава заявила о сохранении тенденции роста ожидаемой продолжительности жизни в России. По ее словам, ожидаемая продолжительность жизни в стране по итогам 2022 г. составила 72,8 года, а по итогам I квартала 2023 г. – 73,31 года.