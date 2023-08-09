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Общество

Мурашко: ожидаемая продолжительность жизни у женщин выше примерно на 6 лет

Ведомости

Ожидаемая продолжительность жизни в России у женщин примерно на шесть лет выше, чем у мужчин. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на форуме «Территория смыслов».

«В целом ожидаемая продолжительность жизни у женщин сегодня выше, отличается примерно на <...> до 6 лет, по-моему, и конечно же у женщин здоровьесберегающее поведение более выражено», – заявил он (цитата по «Интерфаксу»).

Мурашко уточнил, что в 18 лет показатели смертности мужчин и женщин «практически одинаковые». Разрыв значительно увеличивается к 30 годам. По его словам, в возрасте от 30 до 40-45 лет показатели могут отличаться в два раза.

В конце июня министр сообщил, что ожидаемая продолжительность жизни в России составляет 73,4 года. Показатель превысил допандемийный уровень.

В апреле вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минздрава заявила о сохранении тенденции роста ожидаемой продолжительности жизни в России. По ее словам, ожидаемая продолжительность жизни в стране по итогам 2022 г. составила 72,8 года, а по итогам I квартала 2023 г. – 73,31 года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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