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Восемь человек пропали без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

Ведомости

После взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде восемь человек пропали без вести, сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Подмосковья Дмитрий Акулов.

«На данный момент 60 пострадавших, пока восемь человек числятся без вести пропавшими, идет разбор завалов, погибших не найдено, одна женщина скончалась в реанимации», – написал Акулов у себя в Telegram-канале. Ранее сообщалось о 56 пострадавших.

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода произошел утром 9 августа. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, инцидент произошел на складе пиротехники, который арендует частная компания. Люди были эвакуированы из всех зданий и цехов завода, а также из ближайшего детского сада.

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В Следственном комитете (СК) России исключили версию об атаке беспилотника. Эту версию также исключил Воробьев. СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

В отношении компании «ПИРО-РОСС», на чьем объекте в Сергиевом Посаде произошел взрыв, в марте 2023 г. была введена процедура банкротства.

С 2014 по 2019 год «ПИРО-РОСС» активно получала госконтракты на поставку фейерверков, на общую сумму 322 млн рублей. Одновременно копилось и недовольство контрагентов: с 2018-го фирме выставили 64 иска на 272 млн рублей. Из них 10 исков на сумму 128 млн рублей были от Минобороны.

Выручка компании на пике в 2016 г. составила 483 млн руб., но к 2020 г. упала до 287 млн. В 2020 г. компания понесла убытки на 33 млн руб., а позже и вовсе перестала публиковать отчетность, следует из данных СПАРК.

Фирма была основана в 1994 г. четырьмя оборонными предприятиями: ФГУП «КХЗ», ФГУП «ФНПЦ «НИИПХ», ФГУП «Сигнал», ФЦДТ «Союз». Все они относятся к отрасли производства взрывчатых веществ и боеприпасов.

На конец 2020-го в компании работало 189 человек, по данным СПАРК. Как минимум с 2002-го руководителем и совладельцем компании был Сергей Чанкаев. В апреле 2023-го по решению суда его сменил конкурсный управляющий Алексей Суворов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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