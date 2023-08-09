После взрыва на заводе в Сергиевом-Посаде ввели режим ЧС
Режим ЧС ввели в Сергиево-Посадском округе Подмосковья после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода, сообщила заместитель главы администрации округа Оксана Ероханова по результатам заседания мобильного штаба КЧС.
По словам Оксаны Ерохановой, введение режима ЧС позволяет собирать, систематизировать и анализировать данные, а также привлекать дополнительные средства для восстановления пострадавших объектов.
Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода произошел в 10:40 9 августа. Инцидент случился на складе пиротехники, который арендует частная компания. Людей эвакуировали из всех зданий и цехов завода, а также из ближайшего детского сада. СК России возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).
За медицинской помощью после взрыва обратились 56 человек. 30 из них отвезли в стационар, шестеро – в реанимацию. Еще 26 человек обращались в травмпункт – госпитализация им не понадобилась. Позже стало известно, что одна из пострадавших скончалась.
Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов уточнил, что вечером 9 августа в реанимации Сергиево-Посадской РБ остаются три человека, еще двоих перевели в отделения реанимации в других учреждениях. 10 человек остаются в стационаре под наблюдением врачей.