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После взрыва на заводе в Сергиевом-Посаде ввели режим ЧС

Ведомости

Режим ЧС ввели в Сергиево-Посадском округе Подмосковья после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода, сообщила заместитель главы администрации округа Оксана Ероханова по результатам заседания мобильного штаба КЧС.

По словам Оксаны Ерохановой, введение режима ЧС позволяет собирать, систематизировать и анализировать данные, а также привлекать дополнительные средства для восстановления пострадавших объектов.

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода произошел в 10:40 9 августа. Инцидент случился на складе пиротехники, который арендует частная компания. Людей эвакуировали из всех зданий и цехов завода, а также из ближайшего детского сада. СК России возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

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За медицинской помощью после взрыва обратились 56 человек. 30 из них отвезли в стационар, шестеро – в реанимацию. Еще 26 человек обращались в травмпункт – госпитализация им не понадобилась. Позже стало известно, что одна из пострадавших скончалась.

Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов уточнил, что вечером 9 августа в реанимации Сергиево-Посадской РБ остаются три человека, еще двоих перевели в отделения реанимации в других учреждениях. 10 человек остаются в стационаре под наблюдением врачей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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