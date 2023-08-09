После взрыва на заводе в Сергиевом-Посаде ввели режим ЧС

За медицинской помощью после взрыва обратились 56 человек. 30 из них отвезли в стационар, шестеро – в реанимацию. Еще 26 человек обращались в травмпункт – госпитализация им не понадобилась. Позже стало известно, что одна из пострадавших скончалась.