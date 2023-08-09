СК возбудил уголовное дело после взрыва в Сергиевом Посаде

По последним данным о пострадавших, которые представили в пресс-службе администрации Сергиева Посада, после взрыва ранения получили 38 человек. Ранее сообщалось о 37 пострадавших. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии с ожогами в реанимации, 15 человек получили осколочные ранения и были направлены в травмпункт, еще 17 человек находятся с легкими травмами в приемном покое.