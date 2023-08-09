СК возбудил уголовное дело после взрыва в Сергиевом Посаде
Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва на одном из складов на территории Загорского оптико-механического завода, в результате которого более 30 человек пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
Дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).
По последним данным о пострадавших, которые представили в пресс-службе администрации Сергиева Посада, после взрыва ранения получили 38 человек. Ранее сообщалось о 37 пострадавших. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии с ожогами в реанимации, 15 человек получили осколочные ранения и были направлены в травмпункт, еще 17 человек находятся с легкими травмами в приемном покое.
В результате произошедшего повреждения получили жилые дома на улицах Осипенко и Карла Либкнехта, а также спорткомплекс «Луч». В них выбиты стекла. Помимо этого, из-за взрыва был разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, помощь будет оказана жителям квартир, пострадавших от взрыва.
ЧП произошло на территории Загорского оптико-механического завода ориентировочно в 10:40. Воробьев уточнил, что инцидент произошел на складе пиротехники, который арендует частная компания. По данным МЧС, после взрыва начался пожар, его устраняют на площади 50 кв. м. Люди были эвакуированы из всех зданий и цехов завода, а также из ближайшего детского сада. По предварительной информации, причиной взрыва стал человеческий фактор.