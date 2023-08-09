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Общество

СК возбудил уголовное дело после взрыва в Сергиевом Посаде

Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва на одном из складов на территории Загорского оптико-механического завода, в результате которого более 30 человек пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе СК. 

Дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

По последним данным о пострадавших, которые представили в пресс-службе администрации Сергиева Посада, после взрыва ранения получили 38 человек. Ранее сообщалось о 37 пострадавших. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии с ожогами в реанимации, 15 человек получили осколочные ранения и были направлены в травмпункт, еще 17 человек находятся с легкими травмами в приемном покое. 

Ранее по теме: Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде. Что известно

В результате произошедшего повреждения получили жилые дома на улицах Осипенко и Карла Либкнехта, а также спорткомплекс «Луч». В них выбиты стекла. Помимо этого, из-за взрыва был разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, помощь будет оказана жителям квартир, пострадавших от взрыва. 

ЧП произошло на территории Загорского оптико-механического завода ориентировочно в 10:40. Воробьев уточнил, что инцидент произошел на складе пиротехники, который арендует частная компания. По данным МЧС, после взрыва начался пожар, его устраняют на площади 50 кв. м. Люди были эвакуированы из всех зданий и цехов завода, а также из ближайшего детского сада. По предварительной информации, причиной взрыва стал человеческий фактор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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