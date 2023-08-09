Число обратившихся за помощью после взрыва в Сергиевом Посаде выросло до 56
За медицинской помощью после взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде обратились 56 человек, написал губернатор Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось о 52 пострадавших.
«30 сейчас в стационаре, шестеро из них – в реанимации. Еще 26 человек обращались в травмпункт – госпитализация им не понадобилась, после осмотра врачи отпустили их домой», – сообщил глава региона.
По данным властей, повреждено 38 многоквартирных домов, получено около 100 обращений от жителей, в квартирах которых взрывной волной выбило стекла. Еще четыре человека сообщили о поврежденных автомобилях, частично разрушены школы № 19 и № 21, спорткомплекс «Луч» и магазин.
«Всем людям обязательно поможем – нужно устранить последствия взрыва как можно скорее, такие поручения дал», – написал губернатор Подмосковья.
Спасателям понадобится около 12 часов, чтобы разобрать завалы. «Там еще могут оставаться люди, троих уже извлекли – их состояние врачи оценивают как тяжелое. На месте работают почти 160 спасателей, а также силовые ведомства – предстоит выяснить точные причины взрыва», – добавил Воробьев.
Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода произошел утром 9 августа. По данным губернатора, инцидент произошел на складе пиротехники, который арендует частная компания. Люди были эвакуированы из всех зданий и цехов завода, а также из ближайшего детского сада.
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