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Общество

Число пострадавших после взрыва в Сергиевом Посаде выросло до 52

Ведомости

После взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде пострадали 52 человека, сообщил губернатор области Андрей Воробьев, пишут «РИА Новости». Ранее сообщалось о 45 пострадавших.

«Сейчас 52 человека обратились за медицинской помощью. У кого-то легкая контузия от взрывной волны, у кого-то просто ожог», – сказал глава региона.

Согласно заявлению представителя главного следственного управления Следственного комитета России по региону Ольги Врадий, версия с атакой беспилотника на завод не подтвердилась. Ранее эту версию также исключил Воробьев.

Ранее по теме: В Сергиевом Посаде прекратили подачу горячей воды после взрыва на заводе

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода произошел утром 9 августа. По данным губернатора, инцидент произошел на складе пиротехники, который арендует частная компания. Люди были эвакуированы из всех зданий и цехов завода, а также из ближайшего детского сада. Под завалами могут находиться пять человек, сообщал губернатор.

СК России возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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