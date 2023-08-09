Число пострадавших после взрыва в Сергиевом Посаде выросло до 52
После взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде пострадали 52 человека, сообщил губернатор области Андрей Воробьев, пишут «РИА Новости». Ранее сообщалось о 45 пострадавших.
«Сейчас 52 человека обратились за медицинской помощью. У кого-то легкая контузия от взрывной волны, у кого-то просто ожог», – сказал глава региона.
Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода произошел утром 9 августа. По данным губернатора, инцидент произошел на складе пиротехники, который арендует частная компания. Люди были эвакуированы из всех зданий и цехов завода, а также из ближайшего детского сада. Под завалами могут находиться пять человек, сообщал губернатор.
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