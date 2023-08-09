Число пострадавших после взрыва в Сергиевом Посаде выросло до 52

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода произошел утром 9 августа. По данным губернатора, инцидент произошел на складе пиротехники, который арендует частная компания. Люди были эвакуированы из всех зданий и цехов завода, а также из ближайшего детского сада. Под завалами могут находиться пять человек, сообщал губернатор.