В Сергиевом Посаде прекратили подачу горячей воды после взрыва на заводе
Из-за взрыва на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) из строя вышла котельная, в результате чего с 10:45 была прекращена подача горячей воды потребителям. Об этом сообщили в администрации Сергиево-Посадского городского округа.
«Газпром Теплоэнерго сообщает, что в связи с выходом из строя котельной СТЭК завода ЗОМЗ с 10:45 09.08.2023, прекращена подача ГВС потребителям», – сказано в сообщении.
Взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода ориентировочно в 10:40. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что инцидент произошел на складе пиротехники, который арендует частная компания. В целях безопасности люди были эвакуированы из всех зданий и цехов завода, а также из ближайшего детского сада.
В результате произошедшего как минимум 45 человек пострадали, шестеро из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии с ожогами и черепно-мозговой травмой. По словам Воробьева, под завалами могут находиться еще пять человек. Работа по разбору завалов будет продолжаться как минимум 12 часов, отметил губернатор, указав на их «существенность».