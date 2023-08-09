В Сергиевом Посаде прекратили подачу горячей воды после взрыва на заводе

В результате произошедшего как минимум 45 человек пострадали, шестеро из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии с ожогами и черепно-мозговой травмой. По словам Воробьева, под завалами могут находиться еще пять человек. Работа по разбору завалов будет продолжаться как минимум 12 часов, отметил губернатор, указав на их «существенность».