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В Сергиевом Посаде прекратили подачу горячей воды после взрыва на заводе

Ведомости

Из-за взрыва на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) из строя вышла котельная, в результате чего с 10:45 была прекращена подача горячей воды потребителям. Об этом сообщили в администрации Сергиево-Посадского городского округа.

«Газпром Теплоэнерго сообщает, что в связи с выходом из строя котельной СТЭК завода ЗОМЗ с 10:45 09.08.2023, прекращена подача ГВС потребителям», – сказано в сообщении.

Взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода ориентировочно в 10:40. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что инцидент произошел на складе пиротехники, который арендует частная компания. В целях безопасности люди были эвакуированы из всех зданий и цехов завода, а также из ближайшего детского сада.

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В результате произошедшего как минимум 45 человек пострадали, шестеро из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии с ожогами и черепно-мозговой травмой. По словам Воробьева, под завалами могут находиться еще пять человек. Работа по разбору завалов будет продолжаться как минимум 12 часов, отметил губернатор, указав на их «существенность».

Причины взрыва устанавливаются. Ранее в экстренных службах сообщали, что причиной мог стать человеческий фактор. Воробьев исключил версию с атакой беспилотника на завод. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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