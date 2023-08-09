Под завалами после взрыва в Сергиевом Посаде могут находиться пять человек
Пять человек могут находиться под завалами после взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев.
«Под завалами могут находиться пять человек. Сейчас на месте взрыва работают 23 бригады скорой и пять бригад медицины катастроф, подключили и санавиацию», – написал он у себя в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что в больнице усилили бригады экстренной помощи, создали резерв из 40 коек, в частности, 10 реанимационных.
Как сообщили в администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области, пострадали 45 человек. В реанимации находятся шесть человек, 17 в отделениях медпомощи, 22 в травмпункте.
Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода произошел утром 9 августа. По данным губернатора, инцидент произошел на складе пиротехники, который арендует частная компания. По данным МЧС, после взрыва начался пожар, его устраняют на площади 50 кв. м. Люди были эвакуированы из всех зданий и цехов завода, а также из ближайшего детского сада.
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