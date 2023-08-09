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Под завалами после взрыва в Сергиевом Посаде могут находиться пять человек

Ведомости

Пять человек могут находиться под завалами после взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев.

«Под завалами могут находиться пять человек. Сейчас на месте взрыва работают 23 бригады скорой и пять бригад медицины катастроф, подключили и санавиацию», – написал он у себя в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что в больнице усилили бригады экстренной помощи, создали резерв из 40 коек, в частности, 10 реанимационных.

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде. Что известно

За медицинской помощью обратились более 35 человек, пятеро из них находятся в реанимации

Как сообщили в администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области, пострадали 45 человек. В реанимации находятся шесть человек, 17 в отделениях медпомощи, 22 в травмпункте.

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода произошел утром 9 августа. По данным губернатора, инцидент произошел на складе пиротехники, который арендует частная компания. По данным МЧС, после взрыва начался пожар, его устраняют на площади 50 кв. м. Люди были эвакуированы из всех зданий и цехов завода, а также из ближайшего детского сада.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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