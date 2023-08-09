Под завалами после взрыва в Сергиевом Посаде могут находиться пять человек

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода произошел утром 9 августа. По данным губернатора, инцидент произошел на складе пиротехники, который арендует частная компания. По данным МЧС, после взрыва начался пожар, его устраняют на площади 50 кв. м. Люди были эвакуированы из всех зданий и цехов завода, а также из ближайшего детского сада.