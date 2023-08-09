Губернатор исключил версию с атакой беспилотника на завод в Сергиевом Посаде
Версия с атакой беспилотника на Загорский оптико-механический завод, где произошел взрыв, не подтвердилась. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода ориентировочно в 10:40. Воробьев уточнил, что инцидент произошел на складе пиротехники, который арендует частная компания. В целях безопасности люди были эвакуированы из всех зданий и цехов завода, а также из ближайшего детского сада.
В результате произошедшего как минимум 43 человека пострадали, шестеро из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии с ожогами и черепно-мозговой травмой. Еще 22 человека были направлены в травмпункт. По словам Воробьева, под завалами могут находиться еще пять человек. Позже глава администрации Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов сообщил, что число пострадавших выросло до 45.