Губернатор исключил версию с атакой беспилотника на завод в Сергиевом Посаде

В результате произошедшего как минимум 43 человека пострадали, шестеро из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии с ожогами и черепно-мозговой травмой. Еще 22 человека были направлены в травмпункт. По словам Воробьева, под завалами могут находиться еще пять человек. Позже глава администрации Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов сообщил, что число пострадавших выросло до 45.