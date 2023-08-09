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Губернатор исключил версию с атакой беспилотника на завод в Сергиевом Посаде

Ведомости

Версия с атакой беспилотника на Загорский оптико-механический завод, где произошел взрыв, не подтвердилась. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается», – сказал он (цит. по «РИА Новости»). 

Взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода ориентировочно в 10:40. Воробьев уточнил, что инцидент произошел на складе пиротехники, который арендует частная компания. В целях безопасности люди были эвакуированы из всех зданий и цехов завода, а также из ближайшего детского сада. 

В результате произошедшего как минимум 43 человека пострадали, шестеро из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии с ожогами и черепно-мозговой травмой. Еще 22 человека были направлены в травмпункт. По словам Воробьева, под завалами могут находиться еще пять человек. Позже глава администрации Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов сообщил, что число пострадавших выросло до 45.

Причины взрыва устанавливаются. Ранее в экстренных службах сообщали, что причиной мог стать человеческий фактор. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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