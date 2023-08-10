На ВДНХ начали строить павильоны к выставке-форуму «Россия»

Все 89 субъектов страны будут представлены в павильоне 75. В Дни регионов каждый субъект презентует свои достижения в различных сферах. Участие российских регионов в выставке достижений XXI в., которая станет частью форума «Россия», будет бесплатным, писали ранее «Ведомости». Но при этом за счет региональных бюджетов придется обустраивать стенды, оплачивать работу персонала и нести другие сопутствующие расходы.