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Общество

На ВДНХ начали строить павильоны к выставке-форуму «Россия»

Ведомости

В Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) началась установка павильонов для международной выставки-форума «Россия». Об этом сообщил оператор выставки АНО «Дирекция Выставки Достижений "Россия"».

На территории ВДНХ установят временные павильоны, которые будут находиться возле арки главного входа, а также на Октябрьской площади. Помимо этого предусмотрено расположение павильонов на центральной и главной аллеях, в северном сквере и около зоны цветочного партера.

«В общей сложности будет охвачено порядка 70 объектов. Среди павильонов, которые задействуют в работе выставки: центр «Космонавтика и авиация», музей славянской письменности «Слово», робостанция и другие», – говорится в сообщении.

Ранее по теме: Все 89 регионов России представят свои достижения на ВДНХ осенью

Ранее уточнялось, что в выставке примут участие все 89 регионов России, включая новые территории. Также участниками мероприятия станут представители иностранных государств и общественных организаций.

Все 89 субъектов страны будут представлены в павильоне 75. В Дни регионов каждый субъект презентует свои достижения в различных сферах. Участие российских регионов в выставке достижений XXI в., которая станет частью форума «Россия», будет бесплатным, писали ранее «Ведомости». Но при этом за счет региональных бюджетов придется обустраивать стенды, оплачивать работу персонала и нести другие сопутствующие расходы.

Выставка-форум «Россия» стартует в Москве 4 ноября и продлится до 12 апреля. Мероприятие в конце марта прошлого года учредил президент РФ Владимир Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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