На ВДНХ начали строить павильоны к выставке-форуму «Россия»
В Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) началась установка павильонов для международной выставки-форума «Россия». Об этом сообщил оператор выставки АНО «Дирекция Выставки Достижений "Россия"».
На территории ВДНХ установят временные павильоны, которые будут находиться возле арки главного входа, а также на Октябрьской площади. Помимо этого предусмотрено расположение павильонов на центральной и главной аллеях, в северном сквере и около зоны цветочного партера.
«В общей сложности будет охвачено порядка 70 объектов. Среди павильонов, которые задействуют в работе выставки: центр «Космонавтика и авиация», музей славянской письменности «Слово», робостанция и другие», – говорится в сообщении.
Ранее уточнялось, что в выставке примут участие все 89 регионов России, включая новые территории. Также участниками мероприятия станут представители иностранных государств и общественных организаций.
Все 89 субъектов страны будут представлены в павильоне 75. В Дни регионов каждый субъект презентует свои достижения в различных сферах. Участие российских регионов в выставке достижений XXI в., которая станет частью форума «Россия», будет бесплатным, писали ранее «Ведомости». Но при этом за счет региональных бюджетов придется обустраивать стенды, оплачивать работу персонала и нести другие сопутствующие расходы.
Выставка-форум «Россия» стартует в Москве 4 ноября и продлится до 12 апреля. Мероприятие в конце марта прошлого года учредил президент РФ Владимир Путин.