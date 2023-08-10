Суд оштрафовал Невзорова на 20 000 рублей за возбуждение ненависти
Приморский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом) на 20 000 руб. за возбуждение ненависти. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.
Его признали виновным в правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Со ссылкой на постановление в пресс-службе суда сообщили, что претензии к журналисту связаны с его интервью белорусской службе «Радио Свободы» (в РФ признана иноагентом), которое вышло на YouTube на канале Невзорова 13 февраля 2023 г.
«Александр Глебович говорит нехорошее о президенте РФ, о событиях в Крыму в 2014 г., о жителях России», – говорится в сообщении пресс-службы. Также претензии касаются передачи из цикла «Маленькие невзоровские среды. Saint-Petersburg». В эпизоде, как утверждается, было «некрасивое про армию РФ, про историю России, про СВО и про актеров».
В пресс-службе суда уточнили, что в отношении видеороликов была проведена экспертиза, которая показала, что в них содержатся признаки унижения россиян, белорусов, военных, чиновников и др.
С середины марта прошлого года Невзоров находится за границей. В начале июня прошлого года стало известно, что он получил украинское гражданство.