Суд оштрафовал Невзорова на 20 000 рублей за возбуждение ненависти

«Александр Глебович говорит нехорошее о президенте РФ, о событиях в Крыму в 2014 г., о жителях России», – говорится в сообщении пресс-службы. Также претензии касаются передачи из цикла «Маленькие невзоровские среды. Saint-Petersburg». В эпизоде, как утверждается, было «некрасивое про армию РФ, про историю России, про СВО и про актеров».