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Суд оштрафовал Невзорова на 20 000 рублей за возбуждение ненависти

Ведомости

Приморский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом) на 20 000 руб. за возбуждение ненависти. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Его признали виновным в правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Со ссылкой на постановление в пресс-службе суда сообщили, что претензии к журналисту связаны с его интервью белорусской службе «Радио Свободы» (в РФ признана иноагентом), которое вышло на YouTube на канале Невзорова 13 февраля 2023 г.

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«Александр Глебович говорит нехорошее о президенте РФ, о событиях в Крыму в 2014 г., о жителях России», – говорится в сообщении пресс-службы. Также претензии касаются передачи из цикла «Маленькие невзоровские среды. Saint-Petersburg». В эпизоде, как утверждается, было «некрасивое про армию РФ, про историю России, про СВО и про актеров».

В пресс-службе суда уточнили, что в отношении видеороликов была проведена экспертиза, которая показала, что в них содержатся признаки унижения россиян, белорусов, военных, чиновников и др.

С середины марта прошлого года Невзоров находится за границей. В начале июня прошлого года стало известно, что он получил украинское гражданство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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