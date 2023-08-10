Россиянин попытался контрабандой вывезти в Китай 7,6 млн рублей
Шереметьевские таможенники обнаружили в ручной клади у россиянина, вылетающего в Пекин, более 7,6 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.
Мужчина также попытался пронести в ручной клади через «зеленый» коридор» 1116 долларов США, 17 сингапурских долларов, 10 катарских риалов и 36 украинских гривен. Незадекларированные купюры были завернуты в черный полиэтиленовый пакет и лежали в рюкзаке.
В ведомстве уточнили, что по ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере) предусмотрено наказание в виде штрафа до 15-кратной суммы незаконного перемещения денежных средств или ограничение свободы на срок до 4 лет.
7 августа в аэропорту «Внуково» сотрудники таможни задержали 32-летнего гражданина Армении с золотой цепью на шее весом 2 кг. Мужчина планировал вылететь в Турцию. Он был одет не по погоде и сильно волновался, чем привлек внимание сотрудников ФТС во время прохождения «зеленого коридора». По словам мужчины, цепь была повседневной и стоила 50 000 руб. Однако экспертиза показала, что она на 99,9% состояла из золота 999-й пробы. Стоимость цепи составляет 9 млн руб.
В июле при осмотре багажа у пассажира, прилетевшего из Дубая в аэропорт «Внуково», обнаружили незадекларированные наручные часы за 19 млн руб. Таким образом молодой человек попытался избежать уплаты таможенных платежей. При декларировании часов ему потребовалось бы заплатить 5,5 млн руб.