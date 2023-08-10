Россиянин попытался контрабандой вывезти в Китай 7,6 млн рублей

7 августа в аэропорту «Внуково» сотрудники таможни задержали 32-летнего гражданина Армении с золотой цепью на шее весом 2 кг. Мужчина планировал вылететь в Турцию. Он был одет не по погоде и сильно волновался, чем привлек внимание сотрудников ФТС во время прохождения «зеленого коридора». По словам мужчины, цепь была повседневной и стоила 50 000 руб. Однако экспертиза показала, что она на 99,9% состояла из золота 999-й пробы. Стоимость цепи составляет 9 млн руб.