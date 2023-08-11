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Общество

Губернатор Курской области сообщил о двух сбитых беспилотниках

Ведомости

Вечером 10 августа в Курской области были сбиты два украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. 

«Вчера около 23:00 силами ПВО на подлете к Курску были сбиты два украинских БПЛА. Спасибо нашим воинам за защиту и профессионализм», – написал он. 

10 августа Старовойт также сообщал, что деревню Заболотовку Глушковского района Курской области обстреляли со стороны Украины. В результате было зафиксировано восемь прилетов. 

7 августа средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Курской области перехватили два беспилотника ВСУ. На один из аппаратов была нанесена символика украинского батальона «Азов» (признан в России террористическим и запрещен).

Власти Курской области неоднократно сообщали  об обстрелах со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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