Губернатор Курской области сообщил о двух сбитых беспилотниках
Вечером 10 августа в Курской области были сбиты два украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
«Вчера около 23:00 силами ПВО на подлете к Курску были сбиты два украинских БПЛА. Спасибо нашим воинам за защиту и профессионализм», – написал он.
10 августа Старовойт также сообщал, что деревню Заболотовку Глушковского района Курской области обстреляли со стороны Украины. В результате было зафиксировано восемь прилетов.
7 августа средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Курской области перехватили два беспилотника ВСУ. На один из аппаратов была нанесена символика украинского батальона «Азов» (признан в России террористическим и запрещен).
Власти Курской области неоднократно сообщали об обстрелах со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.