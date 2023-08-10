ВСУ обстреляли деревню Заболотовка в Курской области

8 августа на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе Курской области ребенок получил легкие осколочные ранения предплечья и руки после падения дрона-камикадзе. Пострадавшему оказали помощь на месте, а затем отправили в центральную районную больницу для осмотра.