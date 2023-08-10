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Общество

ВСУ обстреляли деревню Заболотовка в Курской области

Ведомости

Деревню Заболотовку Глушковского района Курской области обстреляли со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. Зафиксировали восемь прилетов.

От обстрела пострадали крыши, окна, заборы, хозяйственные постройки в пяти домах, а также несколько автомобилей. Собственникам имущества пообещали оказать помощь.

8 августа на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе Курской области ребенок получил легкие осколочные ранения предплечья и руки после падения дрона-камикадзе. Пострадавшему оказали помощь на месте, а затем отправили в центральную районную больницу для осмотра. 

Ранее по теме: Под Курском после падения дрона на монастырь пострадал ребенок

7 августа средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Курской области перехватили два беспилотника ВСУ. На один из аппаратов была нанесена символика украинского батальона «Азов» (признан в России террористическим и запрещен).

Курская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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