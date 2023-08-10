ВСУ обстреляли деревню Заболотовка в Курской области
Деревню Заболотовку Глушковского района Курской области обстреляли со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. Зафиксировали восемь прилетов.
От обстрела пострадали крыши, окна, заборы, хозяйственные постройки в пяти домах, а также несколько автомобилей. Собственникам имущества пообещали оказать помощь.
8 августа на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе Курской области ребенок получил легкие осколочные ранения предплечья и руки после падения дрона-камикадзе. Пострадавшему оказали помощь на месте, а затем отправили в центральную районную больницу для осмотра.
7 августа средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Курской области перехватили два беспилотника ВСУ. На один из аппаратов была нанесена символика украинского батальона «Азов» (признан в России террористическим и запрещен).
Курская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.