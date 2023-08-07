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Курский губернатор сообщил о перехвате двух беспилотников ВСУ силами РЭБ

Ведомости

Два беспилотника ВСУ были перехвачены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. На один из аппаратов была нанесена символика украинского батальона «Азов» (признан в России террористическим и запрещен).

«Два беспилотника ВСУ сегодня были посажены силами РЭБ в Курской области. На одном из них символика полка «Азов» – запрещенной в России террористической организации», – написал он.

В середине июля беспилотник упал в Курчатове, где находится Курская АЭС, в результате никто не пострадал. Старовойт тогда сообщил, что критически важные объекты не получили повреждений. В Кремле, комментируя инцидент, заявили, что российские системы ПВО продемонстрировали свою эффективность.

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Курская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Так, 6 августа, под обстрел ВСУ попала деревня Кулига Рыльского района, в результате повреждения получили окна, кровли и фасады трех домовладений, а также три окна в здании школы, трактор и легковой автомобиль. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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