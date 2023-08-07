Курский губернатор сообщил о перехвате двух беспилотников ВСУ силами РЭБ

В середине июля беспилотник упал в Курчатове, где находится Курская АЭС, в результате никто не пострадал. Старовойт тогда сообщил, что критически важные объекты не получили повреждений. В Кремле, комментируя инцидент, заявили, что российские системы ПВО продемонстрировали свою эффективность.