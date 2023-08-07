Курский губернатор сообщил о перехвате двух беспилотников ВСУ силами РЭБ
Два беспилотника ВСУ были перехвачены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. На один из аппаратов была нанесена символика украинского батальона «Азов» (признан в России террористическим и запрещен).
«Два беспилотника ВСУ сегодня были посажены силами РЭБ в Курской области. На одном из них символика полка «Азов» – запрещенной в России террористической организации», – написал он.
В середине июля беспилотник упал в Курчатове, где находится Курская АЭС, в результате никто не пострадал. Старовойт тогда сообщил, что критически важные объекты не получили повреждений. В Кремле, комментируя инцидент, заявили, что российские системы ПВО продемонстрировали свою эффективность.
Курская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Так, 6 августа, под обстрел ВСУ попала деревня Кулига Рыльского района, в результате повреждения получили окна, кровли и фасады трех домовладений, а также три окна в здании школы, трактор и легковой автомобиль. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.