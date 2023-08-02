Курский губернатор сообщил о выдаче оружия добровольной дружине
Первое подразделение добровольной народной дружины Курской области оснащается стрелковым оружием. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
«На протяжении нескольких месяцев мы прорабатывали вопрос обеспечения созданных отрядов добровольной народной дружины боевым оружием. Сегодня я могу сказать, что механизм найден. Подчеркну, что нами созданы все условия для его хранения», – отметил глава региона.
Старовойт уточнил, что первая партия уже поступила на базу, в ближайшее время количество оружия планируют увеличить до 300 единиц. В случае необходимости бойцы будут оказывать помощь Минобороны, погрануправлению и Росгвардии для блокировки территорий, отметил Старовойт. По словам губернатора, 3000 человек зачислены в добровольную дружину.
2 августа стало известно, что оружие получили добровольцы территориальной обороны Белгородской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что такое решение продиктовано обстановкой в регионе. Он отметил, что выдача оружия будет происходить под тщательным контролем.
В Курской и Белгородской областях бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионах установлен средний уровень реагирования.