Курский губернатор сообщил о выдаче оружия добровольной дружине

Старовойт уточнил, что первая партия уже поступила на базу, в ближайшее время количество оружия планируют увеличить до 300 единиц. В случае необходимости бойцы будут оказывать помощь Минобороны, погрануправлению и Росгвардии для блокировки территорий, отметил Старовойт. По словам губернатора, 3000 человек зачислены в добровольную дружину.