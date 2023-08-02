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Курский губернатор сообщил о выдаче оружия добровольной дружине

Ведомости

Первое подразделение добровольной народной дружины Курской области оснащается стрелковым оружием. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

«На протяжении нескольких месяцев мы прорабатывали вопрос обеспечения созданных отрядов добровольной народной дружины боевым оружием. Сегодня я могу сказать, что механизм найден. Подчеркну, что нами созданы все условия для его хранения», – отметил глава региона.

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Старовойт уточнил, что первая партия уже поступила на базу, в ближайшее время количество оружия планируют увеличить до 300 единиц. В случае необходимости бойцы будут оказывать помощь Минобороны, погрануправлению и Росгвардии для блокировки территорий, отметил Старовойт. По словам губернатора, 3000 человек зачислены в добровольную дружину.

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2 августа стало известно, что оружие получили добровольцы территориальной обороны Белгородской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что такое решение продиктовано обстановкой в регионе. Он отметил, что выдача оружия будет происходить под тщательным контролем.

В Курской и Белгородской областях бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионах установлен средний уровень реагирования. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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