В Кремле объяснили выдачу оружия белгородской теробороне обстановкой в регионе

Позже референт губернатора Олег Мантулин сообщил, что для отрядов самообороны закупят 400 единиц огнестрельного оружия. Он отметил, что для этих целей будет создана специальная организация с лицензией на огнестрельное оружие. К 20 июля должна была завершиться работа по подготовке помещений к хранению оружия в районах. По его данным, всего в регионе действуют восемь батальонов общей численностью 2900 человек.