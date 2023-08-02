В Кремле объяснили выдачу оружия белгородской теробороне обстановкой в регионе
Нет сомнений, что выдача оружия добровольцам территориальной обороны Белгородской области будет происходить под тщательным контролем, эта мера продиктована обстановкой в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На вопрос о том, как в Кремле оценивают действия по выдаче оружия гражданским лицам, Песков отметил, что главное, чтобы процесс происходил в строгом соответствии с законодательством.
«И, конечно, осуществляется в связи с той обстановкой, которая есть "на земле" в этом приграничном регионе. Это меры, которые необходимы на фоне атак, нападений, которые с территории Украины осуществляются», – подчеркнул Песков.
Он отметил, что должны быть предусмотрены и реализованы все механизмы контроля за оружием. «Собственно, нет сомнений, что так оно и есть», – уточнил представитель Кремля.
5 июля губернатор Вячеслав Гладков рассказывал, что некоторые отряды самообороны будут вооружены в рамках действующего законодательства. Обучение этих людей проходило в течение шести месяцев, и для них было куплено обмундирование. Тогда он отметил, что люди уже готовы, однако вопрос с оружием на тот момент был решен лишь частично.
Позже референт губернатора Олег Мантулин сообщил, что для отрядов самообороны закупят 400 единиц огнестрельного оружия. Он отметил, что для этих целей будет создана специальная организация с лицензией на огнестрельное оружие. К 20 июля должна была завершиться работа по подготовке помещений к хранению оружия в районах. По его данным, всего в регионе действуют восемь батальонов общей численностью 2900 человек.