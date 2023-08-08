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Общество

Под Курском после падения дрона на монастырь пострадал ребенок

Ведомости

Ребенок получил легкие осколочные ранения предплечья и руки после падения дрона-камикадзе на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, беспилотник был запущен со стороны Украины. Раненому ребенку оказали помощь на месте, затем пострадавшего отправили в центральную районную больницу для осмотра. 

Курская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 7 августа средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Курской области были перехвачены два беспилотника ВСУ. На один из аппаратов была нанесена символика украинского батальона «Азов» (признан в России террористическим и запрещен).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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