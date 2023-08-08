Под Курском после падения дрона на монастырь пострадал ребенок

Курская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 7 августа средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Курской области были перехвачены два беспилотника ВСУ. На один из аппаратов была нанесена символика украинского батальона «Азов» (признан в России террористическим и запрещен).