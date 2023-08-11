Собянин рассказал о планах по строительству двух летних бассейнов на берегу Москвы-реки

В конце июля Собянин рассказал, что правительство Москвы планирует построить бассейны с подогревом на открытом воздухе в каждом районе города. Сейчас в Москве есть открытые бассейны в районе станций метро «Лужники», «Парк культуры», «Сокольники», «ЗИЛ», а также на Северном речном вокзале. Помимо этого в середине июня Роспотребнадзор одобрил десять мест для купания в Москве, к ним относятся в том числе Мещерский пляж и пляж «Динамо», а также зоны отдыха в Тропареве, Серебряном Бору – 2 и 3.