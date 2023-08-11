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Собянин рассказал о планах по строительству двух летних бассейнов на берегу Москвы-реки

Ведомости

Правительство Москвы планирует построить два летних бассейна на берегу Москвы-реки – в районе набережной на Воробьевых горах и рядом с Парком Горького. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с жителями Западного административного округа Москвы, фрагмент его выступления опубликован в личном блоге.

«Приняли решение там (на набережной на Воробьевых горах. – "Ведомости") еще построить такую большую бассейновую зону – прямо на реке с подогревом воды, чтобы там была еще и пляжная зона. Я поднимал фотографии: там исторически была купальная зона, огромное количество людей купалось. Еще такой же бассейн – чуть подальше, в районе Нескучного сада или Парка Горького», – сказал он.

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Помимо этого, Собянин рассказал о планах по благоустройству набережной на Воробьевых горах, часть которой долгое время была закрыта. «Мы осенью сделаем первоклассную набережную: променад наверху, от эскалаторной галереи до смотровой площадки, внизу два яруса набережной, велосипедные дорожки и пешеходные», – рассказал мэр Москвы.

В конце июля Собянин рассказал, что правительство Москвы планирует построить бассейны с подогревом на открытом воздухе в каждом районе города. Сейчас в Москве есть открытые бассейны в районе станций метро «Лужники», «Парк культуры», «Сокольники», «ЗИЛ», а также на Северном речном вокзале. Помимо этого в середине июня Роспотребнадзор одобрил десять мест для купания в Москве, к ним относятся в том числе Мещерский пляж и пляж «Динамо», а также зоны отдыха в Тропареве, Серебряном Бору – 2 и 3.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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