Собянин рассказал о планах по строительству двух летних бассейнов на берегу Москвы-реки
Правительство Москвы планирует построить два летних бассейна на берегу Москвы-реки – в районе набережной на Воробьевых горах и рядом с Парком Горького. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с жителями Западного административного округа Москвы, фрагмент его выступления опубликован в личном блоге.
«Приняли решение там (на набережной на Воробьевых горах. – "Ведомости") еще построить такую большую бассейновую зону – прямо на реке с подогревом воды, чтобы там была еще и пляжная зона. Я поднимал фотографии: там исторически была купальная зона, огромное количество людей купалось. Еще такой же бассейн – чуть подальше, в районе Нескучного сада или Парка Горького», – сказал он.
Помимо этого, Собянин рассказал о планах по благоустройству набережной на Воробьевых горах, часть которой долгое время была закрыта. «Мы осенью сделаем первоклассную набережную: променад наверху, от эскалаторной галереи до смотровой площадки, внизу два яруса набережной, велосипедные дорожки и пешеходные», – рассказал мэр Москвы.
В конце июля Собянин рассказал, что правительство Москвы планирует построить бассейны с подогревом на открытом воздухе в каждом районе города. Сейчас в Москве есть открытые бассейны в районе станций метро «Лужники», «Парк культуры», «Сокольники», «ЗИЛ», а также на Северном речном вокзале. Помимо этого в середине июня Роспотребнадзор одобрил десять мест для купания в Москве, к ним относятся в том числе Мещерский пляж и пляж «Динамо», а также зоны отдыха в Тропареве, Серебряном Бору – 2 и 3.