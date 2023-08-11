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Ремонт соединяющего Крым и Херсонскую область Чонгарского моста займет до двух месяцев

Ведомости

Ремонт поврежденного Чонгарского моста, соединяющего Крым и Херсонскую область, займет не менее одного-двух месяцев, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Сальдо, гражданские и военные инженерные специалисты выясняют, как ускорить работы, – на данный момент оперативному восстановлению моста мешают технические сложности.

Губернатор подчеркнул, что повреждение Чонгарского моста не остановило транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью. Также не возникло сложностей для перемещения и снабжения российских войск – военная техника перемещается по другим транспортным коридорам.

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Вооруженные силы Украины нанесли удар по соединяющим Крым и Херсонскую область Чонгарскому и Геническому мостам 6 августа. Часть ракет, направленных к Чонгарскому мосту, были сбиты силами ПВО. По данным врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, обстрел велся ракетами Storm Shadow. Помимо повреждения моста было зафиксировано попадание в школу в поселке Чонгар.

Утром 22 июня по мосту было нанесено несколько ударов. Представитель военного следственного управления СК России сообщал, что Украина выпустила четыре ракеты по Чонгарскому мосту. Удар также был нанесен с использованием Storm Shadow. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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