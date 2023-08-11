Ремонт соединяющего Крым и Херсонскую область Чонгарского моста займет до двух месяцев
Ремонт поврежденного Чонгарского моста, соединяющего Крым и Херсонскую область, займет не менее одного-двух месяцев, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Сальдо, гражданские и военные инженерные специалисты выясняют, как ускорить работы, – на данный момент оперативному восстановлению моста мешают технические сложности.
Губернатор подчеркнул, что повреждение Чонгарского моста не остановило транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью. Также не возникло сложностей для перемещения и снабжения российских войск – военная техника перемещается по другим транспортным коридорам.
Вооруженные силы Украины нанесли удар по соединяющим Крым и Херсонскую область Чонгарскому и Геническому мостам 6 августа. Часть ракет, направленных к Чонгарскому мосту, были сбиты силами ПВО. По данным врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, обстрел велся ракетами Storm Shadow. Помимо повреждения моста было зафиксировано попадание в школу в поселке Чонгар.
Утром 22 июня по мосту было нанесено несколько ударов. Представитель военного следственного управления СК России сообщал, что Украина выпустила четыре ракеты по Чонгарскому мосту. Удар также был нанесен с использованием Storm Shadow.