Естественная убыль населения за полгода замедлилась на 29%

На начало текущего года численность населения составляла 146,45 млн человек. Ключевой показатель демографической ситуации – суммарный коэффициент рождаемости, который показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода. По данным Росстата, максимальное значение этого показателя для страны было зафиксировано в 2015 г. (1,77). К 2024 г. коэффициент рождаемости должен повыситься до 1,7. Такую задачу в 2020 г. поставил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.