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Общество

Естественная убыль населения за полгода замедлилась на 29%

Ведомости

По итогам первого полугодия 2023 г. естественная убыль населения России составила 272 520 человек, что на 29% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении Росстата. 

Согласно статистическим данным, в первом полугодии родились более 616 000 человек (-3% год к году), умерли – свыше 888 000 (-12,8% год к году). Младенческая смертность по итогам первых шести месяцев снизилась на 13,1%.

По итогам июня умерли 140 000 человек, что на 0,4% меньше в годовом выражении и на 8,2% – к маю 2023 г. Вместе с тем в июне родились 104 000 человек. Таким образом, в годовом выражении рождаемость снизилась на 6,7%, к маю 2023 г. – на 0,1%. 

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На начало текущего года численность населения составляла 146,45 млн человек. Ключевой показатель демографической ситуации – суммарный коэффициент рождаемости, который показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода. По данным Росстата, максимальное значение этого показателя для страны было зафиксировано в 2015 г. (1,77). К 2024 г. коэффициент рождаемости должен повыситься до 1,7. Такую задачу в 2020 г. поставил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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