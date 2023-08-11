Правительство утвердило механизм перевода участников спецоперации на бюджетное обучение

Как отмечала первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в интервью «Ведомостям», участники спецоперации смогут не просто получить дополнительное образование, но и гарантированно устроиться на работу, потому что потенциальным работодателям заполучить таких сотрудников будет выгодно.