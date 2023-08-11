Правительство утвердило механизм перевода участников спецоперации на бюджетное обучение
Правительство России утвердило механизм перевода студентов - участников спецоперации с платного обучение на бюджетное. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.
Согласно документу, речь идет о возможности переноса вакантных бюджетных мест в вузе с одной специальности или направления на другую. Перераспределение планируется внутри образовательной организации независимо от формы обучения на курсе.
Уточняется, что решение по переводу на бесплатное обучение будет приниматься специальным коллегиальным органом учреждения, а для перевода на бюджет учащемуся будет необходимо подать заявление.
В мае Мишустин подписал постановление о бесплатном переобучении, дополнительном профессиональном образовании для участников спецоперации. Отмечалось, что работодатели смогут получать субсидии за их трудоустройство. Решение также распространяется на членов семей участников спецоперации, которые погибли при выполнении боевых задач.
Как отмечала первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в интервью «Ведомостям», участники спецоперации смогут не просто получить дополнительное образование, но и гарантированно устроиться на работу, потому что потенциальным работодателям заполучить таких сотрудников будет выгодно.