Участники спецоперации смогут пройти бесплатное переобучение

Участники спецоперации смогут пройти бесплатное переобучениеТакая поддержка поможет им адаптироваться на рынке труда
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном переобучении участников спецоперации, работодатели будут получать субсидии за их трудоустройство, говорится в сообщении правительства.
«Граждане, участвовавшие в специальной военной операции, смогут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным специальностям, а работодатели будут получать субсидии за их трудоустройство», – сказано в сообщении.
Уточняется, что это решение также распространяется на членов семей участников спецоперации, которые погибли при выполнении боевых задач. Заявку на обучение можно оставить на портале «Работы России».
Участники военной операции и члены их семей смогут пройти переобучение в РАНХиГС, Институте развития профессионального образования, а также в Томском государственном университете. Правительство возместит затраты вузов с помощью грантов, добавили в кабмине.
Что касается субсидий за трудоустройство участников спецоперации, то они будут равны трем минимальным размерам оплаты труда, «увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умноженным на количество трудоустроенных». Уточняется, что работодатель получит первый платеж через месяц после трудоустройства, второй – через три и третий – через полгода.
Для этого компании необходимо подать заявление в Социальный фонд, который занимается распределением и выплатой субсидий, а также в обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии на портале «Работа в России».
Уточняется, что вопрос переобучения и трудоустройства участников спецоперации обсуждался 6 апреля на встрече Мишустина с депутатами Госдумы после ежегодного отчета правительства в нижней палате парламента.
Это постановление правительства расширяет действие программы субсидирования найма и бесплатного переобучения граждан. В ее рамках получить дополнительное профессиональное образование могут безработные граждане, сотрудники, находящиеся под риском увольнения, отдельные категории граждан в возрасте до 35 лет, люди старше 50 лет, женщины с маленькими детьми, беженцы с Украины. Работодатели получают господдержку за трудоустройство безработных, людей, находящихся под риском увольнения, и граждан до 30 лет.
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова называет программу «очень востребованной». По словам депутата, к ней за помощью часто обращаются участники спецоперации, которые уже вернулись домой и не могут устроиться на работу. «Конечно, мы должны им помочь получить новые, необходимые компетенции, чтобы быть востребованными на рынке труда», – сказала Лантратова «Ведомостям».
Так как правительство разработало комплексный подход к решению проблемы [трудоустройства], то участники спецоперации смогут не просто получить дополнительное профессиональное образование, но и гарантированно устроиться на работу, потому что потенциальным работодателям заполучить таких сотрудников будет выгодно, считает собеседник.
«Важно сориентировать ребят, какие специальности являются востребованными в их регионе. Чтобы они смогли найти достойную работу дома, жить с семьей, в привычных комфортных условиях», – подчеркнула Лантратова.
Решение правительства поможет бывшим участникам спецоперации с помощью этой субсидии на переобучение, предоставляемой работодателю, более эффективно получить новую специальность, согласен координатор «Деловой России» в Центральном федеральном округе Дмитрий Аббакумов. Зачастую эти люди до спецоперации работали в производственных компаниях и могут быть востребованы в промышленности, считает он.
«Добавлю, что сейчас, когда мы наблюдаем дефицит рабочих кадров практически во всех отраслях промышленности, этим решением правительство, по сути, оставляет приоритет в трудоустройстве именно тех людей, которые вернулись из зоны спецоперации. Безусловно, это не решит проблему полностью, но частично поможет промышленным предприятиям в ликвидации этого дефицита», – заявил Аббакумов «Ведомостям».
Самые востребованные на рынке труда специальности – врачи, школьные учителя, специалисты инженерного профиля, инженеры-технологи, специалисты в области биотехнологий, говорит профессор Финансового университета Александр Сафонов. Также дефицит в рабочих профессиях – не хватает бульдозеристов, крановщиков, трактористов, работников строительных специальностей, маляров, сварщиков, специалистов по укладке бетона, курьеров, комплектовщиков, станочников. Частично этот дефицит связан с тем, что квалифицированные кадры ранее отправились в зону боевых действий, уверен эксперт.
Образование – это хорошее подспорье и возможность открыть для вернувшихся из зоны боевых действий военнослужащих «новые горизонты», сообщила «Ведомостям» клинический психолог Светлана Колобова. По ее мнению, психологическая реабилитация имеет куда меньше смысла без социальной поддержки.
«Невозможно реабилитировать человека без комплексной социально-психологической помощи. Допустим, лечился человек у специалиста, но если не созданы условия для его дальнейшей жизни, для зарабатывания денег, приобретения жилья, что ему делать?» – отмечает эксперт. По словам Колобовой, в предыдущих военных конфликтах бывшие военнослужащие фактически «сами решали свои проблемы», сами устраивали друг друга на работу, покупали протезы за свой счет.
По словам клинического психолога Марии Сисневой, для участников спецоперации, у которых наблюдаются незначительные проявления посттравматических симптомов (ПТСР), программа правительства может быть полезна и востребована. При этом тяжёлые формы ПТСР несовместимы с профессиональной реализацией, подчеркивает психолог. «И ему нужна, прежде всего, медицинская и психологическая помощь», – отмечает она.