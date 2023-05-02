Участники спецоперации смогут пройти бесплатное переобучение

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова называет программу «очень востребованной». По словам депутата, к ней за помощью часто обращаются участники спецоперации, которые уже вернулись домой и не могут устроиться на работу. «Конечно, мы должны им помочь получить новые, необходимые компетенции, чтобы быть востребованными на рынке труда», – сказала Лантратова «Ведомостям».