Правительство предложило бесплатное обучение для работы в ОПК

Правительство предложило бесплатное обучение для работы в ОПКЭто еще одна мера по поддержке кадрового потенциала отрасли
Предприятия ОПК предоставят россиянам, ищущим работу, возможность пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное образование для дальнейшего трудоустройства. Соответствующее постановление подписал 15 марта премьер-министр Михаил Мишустин. Желающим пройти обучение нужно будет обратиться в центры занятости и заключить ученический договор с предприятием.
Решение поможет предприятиям ОПК восполнить потребности в специалистах, а соискателям – быстрее найти работу, отмечается в сообщении пресс-службы правительства. Затраты предприятий будет возмещаться с помощью трансфертов в рамках федерального проекта «Содействие занятости». В бюджете на эти цели запланировано более 700 млн руб., это позволит обучить свыше 12 000 человек. Перечень предприятий, которые примут участие в программе, составит Минпромторг.
Обучение будет организовано в рамках действующей программы поддержки рынка труда, отметили в правительстве. Планируется, что в 2023 г. такие меры позволят временно трудоустроить более 176 000 человек. В бюджете на это предусмотрено более 12,8 млрд руб.
На дефицит кадров в ОПК указал 14 марта Владимир Путин, посещая авиационный завод в Улан-Удэ. Это мешает выполнять гособоронзаказ, отметил он. Также президент сообщил, что Минпромторг подготовил перечень приоритетных профессий по отсрочке от службы в армии. «Нужно определиться, что является наиболее критичным, наиболее важным с точки зрения сохранения и развития кадрового потенциала», – сказал Путин. 15 марта Минпромторг отчитался об отправке в Минобороны перечня востребованных работников ОПК, выполняющих гособоронзаказ.
В ОПК не хватает и специалистов со средним профобразованием, и инженеров-конструкторов, отмечает председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Потребности в кадрах, к примеру «Уралвагонзавода» или Ульяновского авиазавода, оцениваются в несколько тысяч человек, сообщил он «Ведомостям». Предприятиям «Ростеха» может понадобиться до 40 000 человек. «Речь идет не о дефиците [персонала] сейчас, а о том, что требуется значительно увеличить объемы производства, поэтому будет необходимо столько [человек] набрать», – сказал Гутенев.
По его словам, помимо программы содействия занятости рассматриваются различные способы ускоренного пополнения кадрового состава ОПК – выделение дополнительных бюджетных мест в учебных заведениях, переориентация молодых специалистов, их стимулирование.
Президент увеличил с 1 января 2023 г. господдержку отдельных работников организаций ОПК, в частности, для молодых сотрудников повысил до 500 000 руб. стипендии, которые назначаются за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружений. В год назначается 1500 таких стипендий. «Будем просить президента увеличить их количество до 3000 <…>, чтобы сохранить на предприятиях ОПК квалифицированные кадры», – сообщил Гутенев.
Средний возраст сотрудников предприятий ОПК сейчас – около 45-50 лет, говорит первый зампред комитета по промышленности и торговле Александр Козловский. «Это запредельный возраст для такой высокотехнологичной отрасли. Этот фактор становится критичным для отрасли. Возрастает потребность в молодых специалистах по всем направлениям деятельности», – заявил он «Ведомостям». Козловский полагает, что программа бесплатного профобучения «будет работать эффективно». Он отметил, что в стране принимаются различные меры для привлечения и удержания молодых кадров на предприятиях ОПК.
Козловский напомнил, что Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 21 февраля предложил запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК. Президент сказал тогда, что ставка для них «будет существенно ниже рыночной», так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство. «Арендное жилье будет строиться, в первую очередь, в оборонных, индустриальных и научно-исследовательских центрах», – подчеркивает Козловский.
Кроме того, комитет Госдумы по промышленности и торговле подготовил законопроект, предусматривающий повышение заработной платы на 10% сотрудникам предприятий ОПК, выпускающих продукцию по гособоронзаказу. Документ внесен в парламент, уточнил Козловский.
Эффективность профессиональной подготовки безработных сейчас в целом достаточно низкая, в лучшем случае 50% находят рабочее место после обучения, отмечает профессор Финансового университета Александр Сафонов. Одна из причин – не очень высокий уровень такой подготовки, она не дает тот объем знаний и опыта, который ценится у работодателя, говорит он. Кроме того, обучение рабочим профессиям требует достаточно длительного времени. Обучить, например, токаря за три месяца невозможно, отмечает эксперт.
Еще один фактор, который, как ни странно, может стать ограничением для программы бесплатного обучения, – низкая безработица. «Мы не найдем такого количества людей, которые готовы обучаться, их просто физически нет. ОПК нужны рабочие профессии, которые сейчас непопулярны среди граждан», – сказал Сафонов «Ведомостям». Технических специалистов не хватает везде и спрос на них очень высокий, заключил он.
В ноябре 2022 г. Минтруд предложил субсидировать работодателю зарплаты работников ОПК при переезде из других регионов, писали «Ведомости». Предложенный размер компенсации составил 262 188 руб. на одного человека в год. На тот момент потребность предприятий ОПК в работниках составляла 3814 человек.