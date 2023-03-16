Правительство предложило бесплатное обучение для работы в ОПК

В ОПК не хватает и специалистов со средним профобразованием, и инженеров-конструкторов, отмечает председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Потребности в кадрах, к примеру «Уралвагонзавода» или Ульяновского авиазавода, оцениваются в несколько тысяч человек, сообщил он «Ведомостям». Предприятиям «Ростеха» может понадобиться до 40 000 человек. «Речь идет не о дефиците [персонала] сейчас, а о том, что требуется значительно увеличить объемы производства, поэтому будет необходимо столько [человек] набрать», – сказал Гутенев.