Правительство упростило получение страховки в случае гибели военных на спецоперации

Чтобы получить выплаты, необходимо предоставить справку о смерти военнослужащего, выданную в воинской части. «Дожидаться выдачи официального медицинского свидетельства о смерти не нужно», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС). Постановление распространяется на семьи военных, погибших в ходе военных сборов, а также на родственников сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС, которые погибли при исполнении служебного долга.