Правительство упростило получение страховки в случае гибели военных на спецоперации
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает получение страховых выплат в случае смерти военнослужащих в ходе спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Чтобы получить выплаты, необходимо предоставить справку о смерти военнослужащего, выданную в воинской части. «Дожидаться выдачи официального медицинского свидетельства о смерти не нужно», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС). Постановление распространяется на семьи военных, погибших в ходе военных сборов, а также на родственников сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС, которые погибли при исполнении служебного долга.
Также документ устанавливает срок для выплаты компенсации – 30 дней. Как отметили в правительстве, ранее решение по выплате принималось долгое время, так как не был установлен конкретный период.
В начале августа президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья добровольцев, которые принимают участие в спецоперации. Документ устанавливает размер компенсации. В случае смерти добровольца она составит 3,13 млн руб., получения инвалидности – от 782 932 руб. до 2,35 млн руб. Если боец получит тяжелое увечье, то размер компенсации составит 313 172 руб., если легкое, то 78 293 руб.