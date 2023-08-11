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Общество

Правительство упростило получение страховки в случае гибели военных на спецоперации

Ведомости

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает получение страховых выплат в случае смерти военнослужащих в ходе спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Чтобы получить выплаты, необходимо предоставить справку о смерти военнослужащего, выданную в воинской части. «Дожидаться выдачи официального медицинского свидетельства о смерти не нужно», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС). Постановление распространяется на семьи военных, погибших в ходе военных сборов, а также на родственников сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС, которые погибли при исполнении служебного долга.

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Также документ устанавливает срок для выплаты компенсации – 30 дней. Как отметили в правительстве, ранее решение по выплате принималось долгое время, так как не был установлен конкретный период.

В начале августа президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья добровольцев, которые принимают участие в спецоперации. Документ устанавливает размер компенсации. В случае смерти добровольца она составит 3,13 млн руб., получения инвалидности – от 782 932 руб. до 2,35 млн руб. Если боец получит тяжелое увечье, то размер компенсации составит 313 172 руб., если легкое, то 78 293 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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