Путин подписал указ об обязательном страховании добровольцев спецоперации

Страховыми случаями являются смерть во время пребывания в формировании или гибель бойца в течение года после прекращения контракта в результате увечья, а также получение травмы, ранения, контузии или инвалидности. В случае смерти компенсацию будут получать супруг, родители, дедушка или бабушка, воспитывавшие бойца не менее трех лет (при отсутствии родителей), а также отчим или мачеха, несовершеннолетние дети, его подопечные и фактический воспитатель, статус которого признан судом.