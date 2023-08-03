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Путин подписал указ об обязательном страховании добровольцев спецоперации

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья добровольцев, которые принимают участие в спецоперации. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Согласно указу, страховые гарантии в виде компенсации предоставляются бойцам добровольческих формирований, которые содействуют Вооруженным силам РФ во время мобилизации, военного положения, военного времени, а также в ходе вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций. Действие документа распространяется и на использование армии за пределами территории России.

Страховыми случаями являются смерть во время пребывания в формировании или гибель бойца в течение года после прекращения контракта в результате увечья, а также получение травмы, ранения, контузии или инвалидности. В случае смерти компенсацию будут получать супруг, родители, дедушка или бабушка, воспитывавшие бойца не менее трех лет (при отсутствии родителей), а также отчим или мачеха, несовершеннолетние дети, его подопечные и фактический воспитатель, статус которого признан судом.

Документ также устанавливает размер компенсации. В случае смерти добровольца она составит 3,13 млн руб., получения инвалидности – от 782 932 руб. до 2,35 млн руб. Если боец получит тяжелое увечье, то размер компенсации составит 313 172 руб., если легкое, то 78 293 руб.

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Также определяется и ряд случаев, когда компенсация не будет выплачиваться. В частности, если гибель и травма получены в следствии преступления, в наркотическом или алкогольном состоянии или вред был нанесен умышленно. При этом отказать в выплате не могут в случае самоубийства.

Указ вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 г., уточняется в документе.

В начале июля секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что правительство поддержало инициативу по страхованию жизни и здоровья добровольцев, принимающих участие в спецоперации. Осенью 2022 г. Государственная дума установила обязательное государственное страхование добровольцев, участвующих в военной операции на Украине. По словам Турчака, не был прописан механизм и добровольцы оказались в неравных условиях с контрактниками и мобилизованным.

19 июля в Госдуму был внесен законопроект о механизме страхования жизни и здоровья граждан, участвующих в добровольческих отрядах. Действовать он будет так же, как и государственное личное страхование военнослужащих, – за счет госбюджета. Проект предполагает внесение поправок в федеральные законы о статусе военнослужащих и об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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