Техдиректора «Пиро-Росса» арестовали на два месяца после взрыва в Сергиевом Посаде

Чанкаев был задержан на следующий день после взрыва в Сергиевом Посаде, который произошел днем 9 августа на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ). Взрыв случился на складе пиротехники, который арендовала «Пиро-Росс». Уточнялось, что в отношении нее в марте 2023 г. была введена процедура банкротства.