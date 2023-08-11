Техдиректора «Пиро-Росса» арестовали на два месяца после взрыва в Сергиевом Посаде
Технический директор компании «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев арестован на два месяца. Об этом со ссылкой на решение Сергиево-Посадского городского суда Московской области сообщил ТАСС. Избрать такую меру пресечение ранее просило следствие.
Чанкаев был задержан на следующий день после взрыва в Сергиевом Посаде, который произошел днем 9 августа на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ). Взрыв случился на складе пиротехники, который арендовала «Пиро-Росс». Уточнялось, что в отношении нее в марте 2023 г. была введена процедура банкротства.
Как заявлял Чанкаев в суде, взрыв произошел в результате диверсии, «других причин быть не могло». Вину техдиректор не признал.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ). В результате взрыва погибла женщина, 84 человека пострадали, еще восемь человек, по последним данным, считаются пропавшими без вести. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что семьи погибших получат по 2 млн руб. Пострадавшим в зависимости от степени тяжести ранения положены выплаты от 100 000 до 500 000 руб.