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Общество

Техдиректора «Пиро-Росса» арестовали на два месяца после взрыва в Сергиевом Посаде

Ведомости

Технический директор компании «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев арестован на два месяца. Об этом со ссылкой на решение Сергиево-Посадского городского суда Московской области сообщил ТАСС. Избрать такую меру пресечение ранее просило следствие.

Чанкаев был задержан на следующий день после взрыва в Сергиевом Посаде, который произошел днем 9 августа на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ). Взрыв случился на складе пиротехники, который арендовала «Пиро-Росс». Уточнялось, что в отношении нее в марте 2023 г. была введена процедура банкротства.

Как заявлял Чанкаев в суде, взрыв произошел в результате диверсии, «других причин быть не могло». Вину техдиректор не признал.

Ранее по теме: Семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде выплатят по 2 млн рублей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ). В результате взрыва погибла женщина, 84 человека пострадали, еще восемь человек, по последним данным, считаются пропавшими без вести. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что семьи погибших получат по 2 млн руб. Пострадавшим в зависимости от степени тяжести ранения положены выплаты от 100 000 до 500 000 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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