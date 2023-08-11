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Общество

Семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде выплатят по 2 млн рублей

Ведомости

Семьям погибших в результате взрыва в Сергиевом Посаде выплатят по 2 млн руб. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Тяжелее всего родным и близким погибшей женщины и родственникам тех восьми человек, кто считается пропавшими без вести. Есть решение о специальных региональных выплатах – 2 млн руб. – семьям погибших», – написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что пострадавшим, которые получили тяжелые ранения и находятся в реанимации, будет положена выплата в 500 000 руб. По 300 000 руб. выплатят тем, кто получил переломы и был госпитализирован. Пострадавшим с более легкими травмами полагается выплата в 100 000 руб.

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По словам Воробьева, в результате взрыва повреждения получили 440 квартир и 20 частных домов. Губернатор отметил, что все будет восстановлено, чтобы город «как можно скорее вернулся к нормальной жизни». Также пострадали две школы и колледж и еще два объекта инфраструктуры. Их планируют восстановить к 1 сентября.

Чтобы получить компенсацию за повреждение автомобиля, владельцу необходимо написать заявление на имя главы, получить направление в компанию для оценки, а после предоставить документ в муниципалитет. Всего от взрыва повреждения получили 184 автомобиля. Воробьев уточнил, что часть машин можно перемещать только после осмотра правоохранительных органов.

Оставшиеся без горячей воды 12 домов подключили к мобильной котельной, горячая вода должна появиться в ближайшее время. Воробьев пояснил, что это временное решение, позже власти сообщат, как будут действовать.

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Взрыв в Сергиевом Посаде произошел днем 9 августа на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ). Инцидент произошел на складе пиротехники, который арендует частная компания. Позже стало известно, что взрыв прогремел на складе компании «Пиро-Росс», в отношении которой в марте 2023 г. была введена процедура банкротства.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ). 10 августа ведомство сообщило о задержании технического директора «Пиро-Росс».

В результате взрыва погибла женщина. По данным администрации города, еще 84 человека пострадали. Ранее в Минздраве России сообщали о 80 пострадавших, 15 из них остаются на лечении в больнице.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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