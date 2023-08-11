Семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде выплатят по 2 млн рублей

По словам Воробьева, в результате взрыва повреждения получили 440 квартир и 20 частных домов. Губернатор отметил, что все будет восстановлено, чтобы город «как можно скорее вернулся к нормальной жизни». Также пострадали две школы и колледж и еще два объекта инфраструктуры. Их планируют восстановить к 1 сентября.