Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде

В результате инцидента погибла женщина. По данным администрации, еще 84 человека пострадали. Ранее в Минздраве России сообщали о 80 пострадавших, 15 из них остаются на лечении в больнице. 10 августа в региональном минздраве уточнили, что три человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии.