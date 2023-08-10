Число пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 12
По состоянию на 10:00 мск судьба 12 человек после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде остается неизвестной. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Московской области.
Ранее было известно о восьми пропавших без вести. По данным СК, неизвестной остается судьба девяти человек. Всего за медицинской помощью обратились 60 пострадавших, одна женщина скончалась в больнице, добавили там.
МЧС России в своем Telegram-канале сообщило о продолжающихся аварийно-спасательных работах после инцидента. Спасатели уже разобрали и вывезли 170 куб. м разрушенных конструкций. В ликвидации последствий участвуют 400 человек и 93 единицы техники, а также 12 кинологов.
В подмосковном минздраве сообщили, что в больнице остаются на лечении 14 человек, трое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Всего за медицинской помощью обратился 71 человек, уточнили там.
Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода произошел утром 9 августа. МЧС заявило, что возгорание случилось на складе пиротехники. Помещение арендовала компания «Пиро-Росс», в отношении которой в марте 2023 г. была введена процедура банкротства.