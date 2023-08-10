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Общество

Число пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 12

Ведомости

По состоянию на 10:00 мск судьба 12 человек после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде остается неизвестной. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Московской области. 

Ранее было известно о восьми пропавших без вести. По данным СК, неизвестной остается судьба девяти человек. Всего за медицинской помощью обратились 60 пострадавших, одна женщина скончалась в больнице, добавили там. 

МЧС России в своем Telegram-канале сообщило о продолжающихся аварийно-спасательных работах после инцидента. Спасатели уже разобрали и вывезли 170 куб. м разрушенных конструкций. В ликвидации последствий участвуют 400 человек и 93 единицы техники, а также 12 кинологов.

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В подмосковном минздраве сообщили, что в больнице остаются на лечении 14 человек, трое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Всего за медицинской помощью обратился 71 человек, уточнили там.

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода произошел утром 9 августа. МЧС заявило, что возгорание случилось на складе пиротехники. Помещение арендовала компания «Пиро-Росс», в отношении которой в марте 2023 г. была введена процедура банкротства.

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ). Ранее сегодня ведомство сообщило о задержании технического директора фирмы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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