СК сообщил о задержании техдиректора фирмы «Пиро-Росс» после ЧП в Сергиевом Посаде
Технический директор компании «Пиро-Росс» задержан после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Московской области.
«В качестве подозреваемого задержан технический директор фирмы «Пиро-Росс», – говорится в сообщении.
В компании «Пиро-Росс», на складе которой произошел взрыв, проведены обыски. Следователи изъяли документы, включая должностные инструкции работников, отметили в СК. Также допрошены сотрудники организации из руководящего состава. Для установления причин возгорания СК назначил взрывотехническую, физико-химическую, баллистическую и взрывотехнологическую экспертизы.
Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода произошел утром 9 августа. В МЧС заявили, что возгорание случилось на складе пиротехники. Из-за инцидента эвакуировали всех работников завода, а также ближайший детский сад. За медицинской помощью обратились 60 человек, одна женщина скончалась в больнице. По данным СК, судьба еще девяти человек остается неизвестной. МЧС сообщает о 12 пропавших без вести.
СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ). Склад, на котором произошел взрыв, арендовала «Пиро-Росс», в отношении которой в марте 2023 г. была введена процедура банкротства.
С 2014 по 2019 г. компания активно получала госконтракты на поставку фейерверков на общую сумму 322 млн руб. Одновременно копилось и недовольство контрагентов: с 2018-го фирме выставили 64 иска на 272 млн руб. Из них 10 исков на сумму 128 млн руб. были от Минобороны.
Выручка «Пиро-Росс» на пике в 2016 г. составила 483 млн руб., но к 2020 г. упала до 287 млн. В 2020 г. компания понесла убытки на 33 млн руб., а позже и вовсе перестала публиковать отчетность, следует из данных СПАРК.
Фирма была основана в 1994 г. четырьмя оборонными предприятиями: ФГУП «КХЗ», ФГУП «ФНПЦ «НИИПХ», ФГУП «Сигнал», ФЦДТ «Союз». Все они относятся к отрасли производства взрывчатых веществ и боеприпасов.