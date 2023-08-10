СК сообщил о задержании техдиректора фирмы «Пиро-Росс» после ЧП в Сергиевом Посаде

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода произошел утром 9 августа. В МЧС заявили, что возгорание случилось на складе пиротехники. Из-за инцидента эвакуировали всех работников завода, а также ближайший детский сад. За медицинской помощью обратились 60 человек, одна женщина скончалась в больнице. По данным СК, судьба еще девяти человек остается неизвестной. МЧС сообщает о 12 пропавших без вести.