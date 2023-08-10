Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 80 человек
Число пострадавших при взрыве на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде выросло до 80, из них 15 человек находятся в больницах. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
«В результате происшествия на [территории] завода в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 1 человек погиб. 56 пострадавшим помощь была оказана амбулаторно, 8 человек уже выписаны из стационаров, получив необходимую медицинскую помощь. В настоящее время 15 пациентов находятся на стационарном лечении», – сказано в сообщении (цит. по ТАСС).
Взрыв на территории завода произошел ориентировочно в 10:40 9 августа. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, инцидент произошел на складе пиротехники, который арендует частная компания. Позже стало известно, что взрыв прогремел на складе компании «Пиро-Росс», в отношении которой в марте 2023 г. была введена процедура банкротства.
Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратились 60 человек, одна женщина скончалась в больнице. По данным СК, судьба еще девяти человек остается неизвестной. МЧС сообщает о 12 пропавших без вести.
Следственный комитет (СК) России и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исключили версию об атаке беспилотника. Экстренные службы сообщали, что причиной взрыва мог стать человеческий фактор. СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).