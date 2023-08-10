Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 80 человек

«В результате происшествия на [территории] завода в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 1 человек погиб. 56 пострадавшим помощь была оказана амбулаторно, 8 человек уже выписаны из стационаров, получив необходимую медицинскую помощь. В настоящее время 15 пациентов находятся на стационарном лечении», – сказано в сообщении (цит. по ТАСС).