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Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 80 человек

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Число пострадавших при взрыве на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде выросло до 80, из них 15 человек находятся в больницах. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России. 

«В результате происшествия на [территории] завода в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 1 человек погиб. 56 пострадавшим помощь была оказана амбулаторно, 8 человек уже выписаны из стационаров, получив необходимую медицинскую помощь. В настоящее время 15 пациентов находятся на стационарном лечении», – сказано в сообщении (цит. по ТАСС). 

Взрыв на территории завода произошел ориентировочно в 10:40 9 августа. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, инцидент произошел на складе пиротехники, который арендует частная компания. Позже стало известно, что взрыв прогремел на складе компании «Пиро-Росс», в отношении которой в марте 2023 г. была введена процедура банкротства.

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Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратились 60 человек, одна женщина скончалась в больнице. По данным СК, судьба еще девяти человек остается неизвестной. МЧС сообщает о 12 пропавших без вести.

Следственный комитет (СК) России и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исключили версию об атаке беспилотника. Экстренные службы сообщали, что причиной взрыва мог стать человеческий фактор. СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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