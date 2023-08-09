Умерла одна из пострадавших от взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
Женщина, пострадавшая от взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде, скончалась. Об этом сообщил источник ТАСС в Сергиево-Посадской центральной районной больнице.
За жизнь еще пятерых человек борются врачи: у пострадавших обширные ожоги тела.
Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода произошел в 10:40 9 августа. По данным губернатора, инцидент произошел на складе пиротехники, который арендует частная компания. Люди были эвакуированы из всех зданий и цехов завода, а также из ближайшего детского сада.
СК России возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).
За медицинской помощью после взрыва обратились 56 человек. 30 из них отвезли в стационар, шестерых – в реанимацию. Еще 26 человек обращались в травмпункт – госпитализация им не понадобилась.
По данным властей, повреждено 38 многоквартирных домов, получено около 100 обращений от жителей, в квартирах которых взрывной волной выбило стекла. Еще четыре человека сообщили о поврежденных автомобилях, частично разрушены школы № 19 и № 21, спорткомплекс «Луч» и магазин.