Умерла одна из пострадавших от взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода произошел в 10:40 9 августа. По данным губернатора, инцидент произошел на складе пиротехники, который арендует частная компания. Люди были эвакуированы из всех зданий и цехов завода, а также из ближайшего детского сада.