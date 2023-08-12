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Общество

Число погибших от пожаров на Гавайях выросло до 67

Ведомости

В результате лесных пожаров на острове Мауи в штате Гавайи погибли 67 человек, передает Reuters со ссылкой на власти округа.

По словам чиновников, поисковые группы могут найти еще больше жертв. Пожар уничтожил тысячу зданий, а на восстановление жилья потребуются «многие годы и миллиарды долларов», отмечает агентство.

«Никто не входил ни в одно из этих сгоревших строений, и мы, к сожалению, ожидаем, что число погибших значительно возрастет», — сказал также MSNBC сенатор США Брайан Шац.

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Пожар в городе Лахайна локализовали на 85%, еще два возгорания на острове были локализованы на 80% и 50%, следует из заявления округа Мауи. При этом неясно, получали ли жители предупреждения до того, как огонь перекинулся на их дома. 11 августа власти округа начали разрешать людям вернуться домой, хотя большая часть западной части острова остается без электричества и воды.

Пожар на Гавайях начался 8 августа. Огонь начал быстро распространяться из-за сильного ветра. 10 августа президент США Джо Байден назвал происходящее на острове Мауи «крупным бедствием» и поручил выделить средства из федерального бюджета на борьбу с последствиями пожара.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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