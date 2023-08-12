Число погибших от пожаров на Гавайях выросло до 67

Пожар в городе Лахайна локализовали на 85%, еще два возгорания на острове были локализованы на 80% и 50%, следует из заявления округа Мауи. При этом неясно, получали ли жители предупреждения до того, как огонь перекинулся на их дома. 11 августа власти округа начали разрешать людям вернуться домой, хотя большая часть западной части острова остается без электричества и воды.