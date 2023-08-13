В России расширили перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств
Вступило в силу распоряжение правительства о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Премьер-министр Михаил Мишустин подписал такой документ в июне.
«В обновленный перечень включены дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов», — сообщили в правительстве. Для препарата глекапревир + пибрентасвир добавили гранулы, покрытые оболочкой. Это лекарство применяется в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С.
В перечень ЖНВЛП входит более 800 международных непатентованных наименований (т. е. с одним и тем же действующим веществом) и более 5000 торговых названий, которые могут выпускаться в разных формах. Цены на такие лекарства регулируются государством. Формированием перечня занимается специальная комиссия Минздрава, а утверждает его правительство.
Поводом для исключения лекарства из перечня сейчас является прекращение его производства или поставок в Россию, а также отсутствие препарата на рынке больше года. В конце июня стало известно, что Минздрав до конца года пересмотрит этот перечень.