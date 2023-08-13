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Общество

В России расширили перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств

Ведомости

Вступило в силу распоряжение правительства о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Премьер-министр Михаил Мишустин подписал такой документ в июне.

«В обновленный перечень включены дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов», — сообщили в правительстве. Для препарата глекапревир + пибрентасвир добавили гранулы, покрытые оболочкой. Это лекарство применяется в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С.

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В перечень ЖНВЛП входит более 800 международных непатентованных наименований (т. е. с одним и тем же действующим веществом) и более 5000 торговых названий, которые могут выпускаться в разных формах. Цены на такие лекарства регулируются государством. Формированием перечня занимается специальная комиссия Минздрава, а утверждает его правительство.

Поводом для исключения лекарства из перечня сейчас является прекращение его производства или поставок в Россию, а также отсутствие препарата на рынке больше года. В конце июня стало известно, что Минздрав до конца года пересмотрит этот перечень.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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