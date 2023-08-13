Мужчина повредил икону в храме Киево-Печерской лавры

В марте 2023 г. между властями Украины и УПЦ обострился конфликт. Руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» расторгло договор с УПЦ и обязало ее представителей покинуть территорию. В ответ священнослужители подали иск в суд, чтобы оспорить расторжение договора аренды. 9 августа суд признал законным решение о расторжении договора. 10 августа адвокат УПЦ Никита Чекман сообщил, что суд разрешил выселять паломников из Киево-Печерской лавры.