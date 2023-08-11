МИД назвал беззаконием выселение монахов из Киево-Печерской лавры

«Если это решение будет реализовано, раскольникам открывается прямой путь для захвата и закрытия великой православной святыни. Свершился очередной акт беззакония и произвола со стороны киевского режима, который сфабриковал судебный процесс и получил нужное для себя решение», – отметил Аскальдович.