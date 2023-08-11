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МИД назвал беззаконием выселение монахов из Киево-Печерской лавры

Ведомости

Решение выселить монахов из Киево-Печерской лавры является беззаконием и произволом. Такое заявление сделал спецпредставитель главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович. 

«Если это решение будет реализовано, раскольникам открывается прямой путь для захвата и закрытия великой православной святыни. Свершился очередной акт беззакония и произвола со стороны киевского режима, который сфабриковал судебный процесс и получил нужное для себя решение», – отметил Аскальдович. 

Посол добавил, что в условиях «политической ангажированности, правового беспредела и морального террора» возникает вопрос не только о независимости суда, но и о законности разбирательства в отношении митрополита Павла. 

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Аскальдович счел, что надеяться на апелляционный суд не стоит, но не исключил, что международный суд может принять «должное судебное решение». В заключение дипломат призвал не допустить разграбления святыни. 

9 августа суд в Киеве признал законным расторжение договора между заповедником «Киево-Печерская лавра» и Украинской православной церковью (УПЦ). В минкульте Украины пояснили, что основанием для расторжения стал ряд выявленных нарушений договора. 10 августа адвокат УПЦ Никита Чекман сообщил, что суд разрешил выселять паломников из Киево-Печерской лавры.

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Конфликт между властями Украины и УПЦ обострился в марте 2023 г. Руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» расторгло договор с УПЦ и обязало ее представителей покинуть территорию. В ответ священнослужители подали иск в суд, чтобы оспорить расторжение договора аренды.

В апреле Шевченковский районный суд в Киеве поместил под домашний арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), отказав ему в посещении богослужений в лавре. Россия потребовала освободить священнослужителя. 7 августа митрополита отпустили под залог 33,3 млн гривен ($902 000).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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