Киевский суд признал законным расторжение договора Киево-Печерской лавры и УПЦ
Суд в Киеве признал законным расторжение договора между заповедником «Киево-Печерская лавра» и Украинской православной церковью (УПЦ). Об этом со ссылкой на решение суда сообщило министерство культуры Украины.
Отмечается, что речь идет о помещении Нижней лавры. «Тем самым Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении исковых требований <...> Украинской православной церкви. Эта религиозная организация и дальше хотела пользоваться культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью», – говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что ведомство при проверке выявило «ряд нарушений договора, заключенного между УПЦ и заповедником, которые и стали основанием для его расторжения».
Конфликт между властями Украины и УПЦ обострился в марте 2023 г. Руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» расторгло договор с УПЦ и обязало ее представителей покинуть территорию. В ответ священнослужители подали иск в суд, чтобы оспорить расторжение договора аренды.
В апреле Шевченковский районный суд в Киеве поместил под домашний арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), отказав ему в посещении богослужений в лавре. Россия тогда потребовала освободить священнослужителя. 7 августа митрополит был освобожден из-под стражи под залог 33,3 млн гривен ($902 000).
Православная церковь на Украине представлена двумя организациями: это УПЦ (самоуправляемая автономная церковь в составе Московского патриархата) и Православная церковь Украины (ПЦУ), которая является раскольнической и не признается РПЦ.