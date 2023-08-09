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Общество

Киевский суд признал законным расторжение договора Киево-Печерской лавры и УПЦ

Ведомости

Суд в Киеве признал законным расторжение договора между заповедником «Киево-Печерская лавра» и Украинской православной церковью (УПЦ). Об этом со ссылкой на решение суда сообщило министерство культуры Украины.

Отмечается, что речь идет о помещении Нижней лавры. «Тем самым Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении исковых требований <...> Украинской православной церкви. Эта религиозная организация и дальше хотела пользоваться культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью», – говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что ведомство при проверке выявило «ряд нарушений договора, заключенного между УПЦ и заповедником, которые и стали основанием для его расторжения».

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Конфликт между властями Украины и УПЦ обострился в марте 2023 г. Руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» расторгло договор с УПЦ и обязало ее представителей покинуть территорию. В ответ священнослужители подали иск в суд, чтобы оспорить расторжение договора аренды.

В апреле Шевченковский районный суд в Киеве поместил под домашний арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), отказав ему в посещении богослужений в лавре. Россия тогда потребовала освободить священнослужителя. 7 августа митрополит был освобожден из-под стражи под залог 33,3 млн гривен ($902 000).

Православная церковь на Украине представлена двумя организациями: это УПЦ (самоуправляемая автономная церковь в составе Московского патриархата) и Православная церковь Украины (ПЦУ), которая является раскольнической и не признается РПЦ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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