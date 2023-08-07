На Украине митрополита Тульчинской епархии УПЦ приговорили к пяти годам тюрьмы

Всего священнослужитель был признан виновным по пяти статьям УК страны, касающихся оправдания действий РФ, нарушения территориальной неприкосновенности Украины и попытки свержения конституционного строя. По утверждению СБУ, митрополит распространял среди верующих листовки с призывами к захвату власти, а также размещал публикации в поддержку российской стороны.