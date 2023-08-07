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На Украине митрополита Тульчинской епархии УПЦ приговорили к пяти годам тюрьмы

Ведомости

Митрополит Тульчинской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) был приговорен к пяти годам лишения свободы, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ), не назвав его имени. Как пишут украинские СМИ, речь идет о митрополите Ионафане (Елецких).

«Осужден еще один митрополит УПЦ (МП) – глава Тульчинской епархии в Винницкой области <...> Суд назначил клирику наказание – пять лет лишения свободы», – говорится в сообщении.

Всего священнослужитель был признан виновным по пяти статьям УК страны, касающихся оправдания действий РФ, нарушения территориальной неприкосновенности Украины и попытки свержения конституционного строя. По утверждению СБУ, митрополит распространял среди верующих листовки с призывами к захвату власти, а также размещал публикации в поддержку российской стороны.

Православная церковь на Украине представлена двумя организациями: это УПЦ (самоуправляемая автономная церковь в составе Московского патриархата) и Православная церковь Украины (ПЦУ), которая является раскольнической и не признается РПЦ.

Ранее по теме: Наместника Киево-Печерской лавры освободили из-под стражи под залог более $900 000

Конфликт между властями Украины и УПЦ обострился в марте 2023 г. Руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» расторгло договор с УПЦ и обязало ее представителей покинуть территорию. В ответ священнослужители подали иск в суд, чтобы оспорить расторжение договора аренды.

Ранее сегодня наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) был освобожден из-под стражи под залог $900 000. Дело возбуждено по статьям об «оправдании вооруженной агрессии РФ» и разжигании межрелигиозной вражды.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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