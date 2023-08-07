На Украине митрополита Тульчинской епархии УПЦ приговорили к пяти годам тюрьмы
Митрополит Тульчинской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) был приговорен к пяти годам лишения свободы, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ), не назвав его имени. Как пишут украинские СМИ, речь идет о митрополите Ионафане (Елецких).
«Осужден еще один митрополит УПЦ (МП) – глава Тульчинской епархии в Винницкой области <...> Суд назначил клирику наказание – пять лет лишения свободы», – говорится в сообщении.
Всего священнослужитель был признан виновным по пяти статьям УК страны, касающихся оправдания действий РФ, нарушения территориальной неприкосновенности Украины и попытки свержения конституционного строя. По утверждению СБУ, митрополит распространял среди верующих листовки с призывами к захвату власти, а также размещал публикации в поддержку российской стороны.
Православная церковь на Украине представлена двумя организациями: это УПЦ (самоуправляемая автономная церковь в составе Московского патриархата) и Православная церковь Украины (ПЦУ), которая является раскольнической и не признается РПЦ.
Конфликт между властями Украины и УПЦ обострился в марте 2023 г. Руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» расторгло договор с УПЦ и обязало ее представителей покинуть территорию. В ответ священнослужители подали иск в суд, чтобы оспорить расторжение договора аренды.
Ранее сегодня наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) был освобожден из-под стражи под залог $900 000. Дело возбуждено по статьям об «оправдании вооруженной агрессии РФ» и разжигании межрелигиозной вражды.