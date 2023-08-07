Наместника Киево-Печерской лавры освободили из-под стражи под залог более $900 000
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) был освобожден из-под стражи под залог 33,3 млн гривен ($902 000), сообщил его адвокат Никита Чекман в Telegram-канале.
«Сегодня был окончательно внесен залог за митрополита Павла. Более тысячи человек заплатили деньги в качестве залога за нашего владыку. Сейчас владыка в машине», – рассказал он.
Православная церковь на Украине представлена двумя организациями: это УПЦ (самоуправляемая автономная церковь в составе Московского патриархата) и Православная церковь Украины (ПЦУ), которая является раскольнической и не признается РПЦ.
В январе офис генпрокурора Украины сообщил об открытии в отношении митрополита Павла уголовного производства. Дело, как писали СМИ, возбудили по факту его «высказываний, направленных на разжигание религиозной вражды и ненависти между верующими, пропаганды исключительности УПЦ и употребления в отношении ПЦУ и ее священнослужителей ругательств и оскорблений».
В частности, во время рождественского богослужения в храме Агапита Печерского митрополит Павел назвал предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания «сущим бесом и самосвятом», а также обвинил украинские власти в «гонениях на церковь», писали украинские СМИ.
В апреле Шевченковский районный суд в Киеве избрал меру пресечения митрополиту Павлу в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. В июле суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей с избранием залога в 33,3 млн гривен.
Конфликт между властями Украины и УПЦ обострился в марте 2023 г. Руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» расторгло договор с УПЦ и обязало ее представителей покинуть территорию. В ответ священнослужители подали иск в суд, чтобы оспорить расторжение договора аренды.