Наместника Киево-Печерской лавры освободили из-под стражи под залог более $900 000

В январе офис генпрокурора Украины сообщил об открытии в отношении митрополита Павла уголовного производства. Дело, как писали СМИ, возбудили по факту его «высказываний, направленных на разжигание религиозной вражды и ненависти между верующими, пропаганды исключительности УПЦ и употребления в отношении ПЦУ и ее священнослужителей ругательств и оскорблений».