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Наместника Киево-Печерской лавры освободили из-под стражи под залог более $900 000

Ведомости

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) был освобожден из-под стражи под залог 33,3 млн гривен ($902 000), сообщил его адвокат Никита Чекман в Telegram-канале.

«Сегодня был окончательно внесен залог за митрополита Павла. Более тысячи человек заплатили деньги в качестве залога за нашего владыку. Сейчас владыка в машине», – рассказал он.

Православная церковь на Украине представлена двумя организациями: это УПЦ (самоуправляемая автономная церковь в составе Московского патриархата) и Православная церковь Украины (ПЦУ), которая является раскольнической и не признается РПЦ.

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В январе офис генпрокурора Украины сообщил об открытии в отношении митрополита Павла уголовного производства. Дело, как писали СМИ, возбудили по факту его «высказываний, направленных на разжигание религиозной вражды и ненависти между верующими, пропаганды исключительности УПЦ и употребления в отношении ПЦУ и ее священнослужителей ругательств и оскорблений».

В частности, во время рождественского богослужения в храме Агапита Печерского митрополит Павел назвал предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания «сущим бесом и самосвятом», а также обвинил украинские власти в «гонениях на церковь», писали украинские СМИ.

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В апреле Шевченковский районный суд в Киеве избрал меру пресечения митрополиту Павлу в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. В июле суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей с избранием залога в 33,3 млн гривен.

Конфликт между властями Украины и УПЦ обострился в марте 2023 г. Руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» расторгло договор с УПЦ и обязало ее представителей покинуть территорию. В ответ священнослужители подали иск в суд, чтобы оспорить расторжение договора аренды.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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