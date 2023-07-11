РПЦ: Киев обсуждает передачу Киево-Печерской лавры Константинопольскому патриархату
Власти Украины ведут переговоры с Константинопольским патриархатом о передаче ему Киево-Печерской лавры. Об этом рассказал зампред отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук на пресс-конференции.
По его словам, Киев рассматривает такой сценарий, поскольку они понимают, что монахи не согласятся уйти в раскольническую организацию.
«И вот возникла идея передать их в ведение Константинопольского патриархата. Есть сведения о том, что переговоры на этот счет идут, ожидается направление каких-то эмиссаров из Константинополя», – рассказал Якимчук.
Константинопольский патриархат находится в затруднительном положении, считает он, поскольку принятие этого предложения будет означать открытое признание гонений на УПЦ со стороны Киева.
Православная церковь на Украине представлена двумя организациями: это УПЦ (самоуправляемая автономная церковь в составе Московского патриархата) и Православная церковь Украины (ПЦУ), которая является раскольнической и не признается РПЦ.
Конфликт между властями Украины и УПЦ обострился в марте 2023 г. Руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» расторгло договор с УПЦ и обязало ее представителей покинуть территорию. В ответ священнослужители подали иск в суд, чтобы оспорить расторжение договора аренды. Рассмотрение иска состоится 19 июля. В апреле Шевченковский районный суд в Киеве поместил под домашний арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, отказав ему в посещении богослужений в лавре. Россия тогда потребовала освободить священнослужителя.
В начале июня украинский министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что комиссия минкульта Украины обязала монахов покинуть лавру. Помимо этого, по словам министра, комиссия вернет в пользование государства 79 объектов. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал происходящее вопиющим нарушением прав и свобод верующих на Украине и сравнил ультиматум с «гонениями на веру во времена безбожия».