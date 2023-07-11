РПЦ: Киев обсуждает передачу Киево-Печерской лавры Константинопольскому патриархату

Конфликт между властями Украины и УПЦ обострился в марте 2023 г. Руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» расторгло договор с УПЦ и обязало ее представителей покинуть территорию. В ответ священнослужители подали иск в суд, чтобы оспорить расторжение договора аренды. Рассмотрение иска состоится 19 июля. В апреле Шевченковский районный суд в Киеве поместил под домашний арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, отказав ему в посещении богослужений в лавре. Россия тогда потребовала освободить священнослужителя.