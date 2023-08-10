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Нацполиция Украины перестала пропускать верующих в Киево-Печерскую лавру

Ведомости

Нацполиция Украины перестала пропускать верующих, которые проживают в отелях Киево-Печерской лавры, в места их ночлега. Об этом сообщили в Telegram-канале канонической Украинской православной церкви.

«Полиция отказывается пропускать в обитель паломников, проживающих в лаврских гостиницах. Среди паломников есть родители, которые не могут попасть к своим детям в отель», – сказано в сообщении.

В УПЦ отметили, что полиция предлагает паломникам переночевать в храме преподобного Агапита Печерского, в котором нет «ни оборудованных кроватей, ни необходимых гигиенических условий». Помимо этого, у верующих сейчас нет возможности получить доступ к личным вещам, которые остались на территории Киево-Печерской лавры.

Конфликт между властями Украины и УПЦ обострился в марте 2023 г. Руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» расторгло договор с УПЦ и обязало ее представителей покинуть территорию. В ответ священнослужители подали иск в суд, чтобы оспорить расторжение договора аренды. 9 августа суд признал законным решение о расторжении договора. 10 августа адвокат УПЦ Никита Чекман сообщил, что суд разрешил выселять паломников из Киево-Печерской лавры.

Православная церковь на Украине представлена двумя организациями: это УПЦ (самоуправляемая автономная церковь в составе Московского патриархата) и Православная церковь Украины (ПЦУ), которая является раскольнической.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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