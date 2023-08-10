Нацполиция Украины перестала пропускать верующих в Киево-Печерскую лавру

В УПЦ отметили, что полиция предлагает паломникам переночевать в храме преподобного Агапита Печерского, в котором нет «ни оборудованных кроватей, ни необходимых гигиенических условий». Помимо этого, у верующих сейчас нет возможности получить доступ к личным вещам, которые остались на территории Киево-Печерской лавры.