Нацполиция Украины перестала пропускать верующих в Киево-Печерскую лавру
Нацполиция Украины перестала пропускать верующих, которые проживают в отелях Киево-Печерской лавры, в места их ночлега. Об этом сообщили в Telegram-канале канонической Украинской православной церкви.
«Полиция отказывается пропускать в обитель паломников, проживающих в лаврских гостиницах. Среди паломников есть родители, которые не могут попасть к своим детям в отель», – сказано в сообщении.
В УПЦ отметили, что полиция предлагает паломникам переночевать в храме преподобного Агапита Печерского, в котором нет «ни оборудованных кроватей, ни необходимых гигиенических условий». Помимо этого, у верующих сейчас нет возможности получить доступ к личным вещам, которые остались на территории Киево-Печерской лавры.
Конфликт между властями Украины и УПЦ обострился в марте 2023 г. Руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» расторгло договор с УПЦ и обязало ее представителей покинуть территорию. В ответ священнослужители подали иск в суд, чтобы оспорить расторжение договора аренды. 9 августа суд признал законным решение о расторжении договора. 10 августа адвокат УПЦ Никита Чекман сообщил, что суд разрешил выселять паломников из Киево-Печерской лавры.
Православная церковь на Украине представлена двумя организациями: это УПЦ (самоуправляемая автономная церковь в составе Московского патриархата) и Православная церковь Украины (ПЦУ), которая является раскольнической.