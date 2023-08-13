Россия завоевала 288 медалей на Играх стран СНГ
Сборная России завоевала 288 медалей по итогам II Игр стран СНГ, став победителем общекомандного медального зачета, следует из информации на официальном сайте соревнований.
Всего в копилке российской сборной 149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых медалей.
Второе место на играх заняла команда Белоруссии, набрав 48 золотых, 78 серебряных и 110 бронзовых медалей. Третье место занял Узбекистан (28-25-52), четвертое – Азербайджан (10-17-35), пятерку лидеров замкнул Казахстан (7-14-32).
II Игры стран СНГ прошли с 4 по 13 августа на территории Белоруссии.