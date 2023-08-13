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Россия завоевала 288 медалей на Играх стран СНГ

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Сборная России завоевала 288 медалей по итогам II Игр стран СНГ, став победителем общекомандного медального зачета, следует из информации на официальном сайте соревнований.

Всего в копилке российской сборной 149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых медалей.

Второе место на играх заняла команда Белоруссии, набрав 48 золотых, 78 серебряных и 110 бронзовых медалей. Третье место занял Узбекистан (28-25-52), четвертое – Азербайджан (10-17-35), пятерку лидеров замкнул Казахстан (7-14-32).

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II Игры стран СНГ прошли с 4 по 13 августа на территории Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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