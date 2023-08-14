Хуснуллин заявил о планах восстановить аэропорт в Донецке в ближайшие пять лет
Аэропорт Донецка могут восстановить в ближайшие пять лет. О таких планах рассказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.
«После прекращения спецоперации мы, соответственно, тоже приведем аэропорт [Донецка] в порядок. Он сильно поврежден, но в планах наших, где-то в ближайшей пятилетке, точно восстанавливать», – уточнил он (цитата по ТАСС).
Он также добавил, что в 2026 г. могут начаться изыскательские работы по аэропорту в Мариуполе, где взлетная полоса осталась «в более-менее приличном состоянии», но здание сильно разрушено. В ближайшие два года объект не планируется восстанавливать.
В июне была создана межведомственная группа для подготовки проектно-сметной документации по восстановлению аэропорта Мариуполя. Тогда врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что в 2024-2025 гг. власти планируют уже полноценно задействовать аэропорт.
Аэропорт в Донецке не работает с 2014 г. В результате боев его инфраструктура была сильно разрушена.