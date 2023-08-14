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Общество

Хуснуллин заявил о планах восстановить аэропорт в Донецке в ближайшие пять лет

Ведомости

Аэропорт Донецка могут восстановить в ближайшие пять лет. О таких планах рассказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

«После прекращения спецоперации мы, соответственно, тоже приведем аэропорт [Донецка] в порядок. Он сильно поврежден, но в планах наших, где-то в ближайшей пятилетке, точно восстанавливать», – уточнил он (цитата по ТАСС).

Он также добавил, что в 2026 г. могут начаться изыскательские работы по аэропорту в Мариуполе, где взлетная полоса осталась «в более-менее приличном состоянии», но здание сильно разрушено. В ближайшие два года объект не планируется восстанавливать.

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В июне была создана межведомственная группа для подготовки проектно-сметной документации по восстановлению аэропорта Мариуполя. Тогда врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что в 2024-2025 гг. власти планируют уже полноценно задействовать аэропорт.

Аэропорт в Донецке не работает с 2014 г. В результате боев его инфраструктура была сильно разрушена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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