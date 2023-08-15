В Дагестане объявили 15 августа днем траура после взрыва на АЗС
Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа в регионе днем траура после взрыва на АЗС в Махачкале, в результате которого погибли 30 человек. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
«В день траура на всей территории республики будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи», – говорится в сообщении.
Ранее сегодня Меликов выразил соболезнования в связи с гибелью граждан в результате взрыва в Махачкале. Он также выразил благодарность властям Чечни, направившим бригады врачей для оказания помощи пострадавшим. Меликов уточнил, что причины трагедии устанавливаются. По его словам, семьям погибших выплатят 1 млн руб., пострадавшие получат от 200 000 до 400 000 руб.
Вечером 14 августа взрыв произошел на заправке «Нафта» в Махачкале, за ним последовал сильный пожар, охвативший территорию площадью 600 кв. м. Утром 15 августа региональное МЧС сообщило о полной ликвидации огня. По данным МВД по Дагестану, на заправке взорвались две из восьми цистерн. В МЧС России сообщили, что число погибших увеличилось до 30 человек. В общей сложности пострадали 105 граждан.
Региональная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом. СК завел уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).