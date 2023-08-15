В Дагестане объявили 15 августа днем траура после взрыва на АЗС

Вечером 14 августа взрыв произошел на заправке «Нафта» в Махачкале, за ним последовал сильный пожар, охвативший территорию площадью 600 кв. м. Утром 15 августа региональное МЧС сообщило о полной ликвидации огня. По данным МВД по Дагестану, на заправке взорвались две из восьми цистерн. В МЧС России сообщили, что число погибших увеличилось до 30 человек. В общей сложности пострадали 105 граждан.