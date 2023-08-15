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В Дагестане объявили 15 августа днем траура после взрыва на АЗС

Ведомости

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа в регионе днем траура после взрыва на АЗС в Махачкале, в результате которого погибли 30 человек. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«В день траура на всей территории республики будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи», – говорится в сообщении.

Ранее сегодня Меликов выразил соболезнования в связи с гибелью граждан в результате взрыва в Махачкале. Он также выразил благодарность властям Чечни, направившим бригады врачей для оказания помощи пострадавшим. Меликов уточнил, что причины трагедии устанавливаются. По его словам, семьям погибших выплатят 1 млн руб., пострадавшие получат от 200 000 до 400 000 руб.

Вечером 14 августа взрыв произошел на заправке «Нафта» в Махачкале, за ним последовал сильный пожар, охвативший территорию площадью 600 кв. м. Утром 15 августа региональное МЧС сообщило о полной ликвидации огня. По данным МВД по Дагестану, на заправке взорвались две из восьми цистерн. В МЧС России сообщили, что число погибших увеличилось до 30 человек. В общей сложности пострадали 105 граждан.

Региональная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом. СК завел уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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