Мощность взрыва на АЗС в Махачкале составила 35 тонн в тротиловом эквиваленте
Мощность взрыва на АЗС в Махачкале, в результате которого погибли по меньшей мере 35 человек, составила около 35 тонн в тротиловом эквиваленте. Об этом в комментарии «РИА Новости» сообщил глава Ассоциации АЗС Дагестана Юсуп Чарабураев.
«Взрыв аммиачной селитры был на автосервисе через дорогу от АЗС, от взрывной волны огонь перенесся на АЗС. Там было более 90-100 тонн аммиачной селитры, это равнозначно где-то 35 тоннам в тротиловом эквиваленте», — сказано в сообщении.
Вечером 14 августа взрыв произошел на заправке «Нафта» в Махачкале после того, как огонь перекинулся с автосервиса. За взрывом последовал сильный пожар, охвативший территорию площадью 600 кв. м. Утром 15 августа МЧС сообщило о полной ликвидации огня. По данным МВД по Дагестану, на заправке взорвались две из восьми цистерн.
В результате происшествия пострадали 115 человек, 35 из них погибли. По данным Минздрава России, в больницах находятся 63 человека, в том числе 16 детей. 11 пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии.
15 августа объявлено в Дагестане днем траура. Ранее глава региона Сергей Меликов сообщил, что власти выплатят семьям погибших по 1 млн руб. Пострадавшие получат от 200 000 до 400 000 руб. в зависимости от степени тяжести причиненного вреда здоровью. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва.
По факту инцидента СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Причины происшествия выясняются. В связи с инцидентом генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил оперативно проверить законность размещения автозаправочных станций в республике.