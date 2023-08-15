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Общество

Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 35 человек

Ведомости

Число погибших в результате взрыва на автозаправке в Махачкале 14 августа достигло 35 человек. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве уточнили, что на месте пожара были обнаружены тела еще пяти человек.

Взрыв произошел вечером 14 августа на заправке «Нафта» в Махачкале, за ним последовал сильный пожар, охвативший территорию площадью 600 кв. м. Утром 15 августа региональное МЧС сообщило о полной ликвидации огня. По данным МВД по Дагестану, на заправке взорвались две из восьми цистерн.

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В результате происшествия пострадали более 100 человек. По данным Минздрава, в больницах находятся 63 человека, среди которых 16 детей. Состояние 11 пострадавших оценивается как тяжелое, пишет «РИА Новости».

В Дагестане 15 августа объявили днем траура. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что власти выплатят семьям погибших 1 млн руб. Пострадавшие получат от 200 000 до 400 000 руб. в зависимости от степени тяжести причиненного вреда здоровью.

По факту инцидента Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Причины происшествия выясняются.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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