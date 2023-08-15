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Путин выразил соболезнования семьям погибших на АЗС в Махачкале

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва на автозаправке в Махачкале 14 августа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва на автозаправке в Махачкале, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в сообщении.

Вечером 14 августа взрыв произошел на заправке «Нафта» в Махачкале, за ним последовал сильный пожар, охвативший территорию площадью 600 кв. м. Утром 15 августа региональное МЧС сообщило о полной ликвидации огня. По данным МВД по Дагестану, на заправке взорвались две из восьми цистерн.

Число погибших увеличилось до 30 человек. В общей сложности пострадали 105 граждан. 15 августа объявлено в Дагестане днем траура. Ранее сегодня глава республики Сергей Меликов сообщил, что власти выплатят семьям погибших 1 млн руб. Пострадавшие получат от 200 000 до 400 000 руб. в зависимости от степени тяжести причиненного вреда здоровью.

Региональная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом. СК завел уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По словам Меликова, причины происшествия выясняются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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