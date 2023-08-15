По делу Блиновской арестованы активы на 64 млрд рублей

В мае следствие наложило обеспечительные меры на 136 банковских счетов Блиновской и ее мужа, а в конце июня – еще на 35 иностранных счетов. 18 июля Пресненский суд Москвы арестовал свыше 100 млн руб. в разных валютах и средства на 50 банковских счетах блогера. Тогда же суд наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости, включая столичную элитную квартиру Блиновской. Позже суд арестовал еще 12 банковских счетов, четыре автомобиля, мотоцикл Harley Davidson, снегоболотоход, моторную лодку, гидроцикл и семь прицепов к легковым авто.