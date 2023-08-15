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Общество

По делу Блиновской арестованы активы на 64 млрд рублей

Ведомости

По уголовному делу о неуплате налогов блогера Елены Блиновской арестованы активы на 64 млрд руб. Об этом сообщила адвокат Наталия Сальникова на заседании общественного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции».

«В рамках дела наложены аресты, в том числе на имущество ряда компаний, на общую сумму примерно 64 млрд руб.», – приводит ее слова «РИА Новости».

Сальникова уточнила, что решения налогового органа, который установит точный размер ущерба, пока нет и в ближайшие месяцы не будет. Она заявила, что там «нет 918 млн руб.», которые фигурируют в уголовном деле. По словам адвоката, Блиновская уплатила 55 млн руб. налогов.

Блиновская была задержана в конце апреля при попытке выехать на территорию Белоруссии. Следственный комитет (СК) России предъявил Блиновской обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег в особо крупном размере).

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По версии следствия, с 2019 по 2021 г. «королева марафонов» не уплатила налоги на общую сумму свыше 918 млн руб. СК утверждает, что Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса, чтобы занизить полученные доходы. До 26 октября блогер остается под домашним арестом. Ее муж обвиняется в пособничестве и отмывании денег. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В мае следствие наложило обеспечительные меры на 136 банковских счетов Блиновской и ее мужа, а в конце июня – еще на 35 иностранных счетов. 18 июля Пресненский суд Москвы арестовал свыше 100 млн руб. в разных валютах и средства на 50 банковских счетах блогера. Тогда же суд наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости, включая столичную элитную квартиру Блиновской. Позже суд арестовал еще 12 банковских счетов, четыре автомобиля, мотоцикл Harley Davidson, снегоболотоход, моторную лодку, гидроцикл и семь прицепов к легковым авто.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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